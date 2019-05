Gianmarco Saurino a Verissimo parla della fidanzata e di Lino Guanciale

Verissimo intervista a Gianmarco Saurino: cosa ha detto sulla fidanzata e su Lino Guanciale

Prima volta a Verissimo per Gianmarco Saurino. L’attore è stato fortemente voluto da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 4 maggio 2019 dopo le fortunate fiction in Rai. Saurino, classe 1992, è diventato popolare in televisione grazie a due ruoli da avvocato. Il primo è stato quello di Nico in Che Dio ci aiuti mentre il secondo quello di Massimo in Non dirlo al mio capo 2. Ma Saurino ha recitato pure nelle miniserie Questo è il mio paese e C’era una volta Studio Uno. Tra ricordi di infanzia e retroscena dietro le quinte, Saurino ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Gianmarco è felicemente fidanzato da due anni e la sua fidanzata non fa parte del mondo dello spettacolo.

La fidanzata di Gianmarco Saurino è una chef pugliese

“C’è qualcuno nella mia vita da un paio d’anni, lei è una chef pugliese che vive a Firenze“, ha raccontato Gianmarco Saurino a Verissimo. L’attore non ha voluto fare il nome della fortunata ma l’ha ringraziata pubblicamente nel salotto di Silvia Toffanin. “Sono felicemente fidanzato da tempo. Ho conosciuto lei quando c’è stata una svolta nella mia carriera. Lei mi è stata di grande aiuto: mi ha tenuto con i piedi per terra. Dopo il successo delle fiction è stata brava a starmi accanto e allo stesso tempo a tenersi da parte”, ha aggiunto il 26enne.

Il rapporto tra Gianmarco Saurino e Lino Guanciale

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Gianmarco Saurino ha speso parole di stima e affetto nei confronti del collega Lino Guanciale, che col tempo è diventato un vero e proprio amico. “Lino è un fratello maggiore. È il più bravo, lo stimo molto. Fa tanti sacrifici per il suo lavoro”, ha puntualizzato Saurino che, dopo la popolarità in tv, tenterà la strada del cinema anche se per il momento ha preferito non svelare di più sui nuovi progetti.