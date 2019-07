Gianmarco Onestini e quel legame “vero” dopo il Grande Fratello: “Basta uno sguardo”

Gianmarco Onestini ha di recente dichiarato di essere single. Chi sperava che fosse decollata una love story con Erica Piamonte conclusosi il Grande Fratello Nip è rimasto a bocca asciutta. Tuttavia finito il reality ha avuto modo di continuare a coltivare un altro rapporto assai importante: quello con Michael Terlizzi. I due sono grandi amici e nulla più; è bene rimarcarlo visto che durante la messa in onda del programma Mediaset qualcuno ha voluto insinuare che il figlio di Franco avesse fatto delle avances al giovane bolognese. Versione sempre smentita da Onestini che oggi ha scritto un bel messaggio all’amico.

Michael Terlizzi e Gianmarco, un’amicizia vera

“L’amicizia vera è così, basta uno sguardo per scoppiare a ridere prima ancora di parlare. Succede anche a voi?”. Queste le parole che Gianmarco ha dedicato a Terlizzi su Instagram, pubblicando due foto in cui ridono di gusto. Il bolognese di recente si è confessato in un’intervista a 360 gradi. A raccoglierla è stato il magazine Spy. Tanti gli argomenti toccati durante la chiacchierata. Gianmarco ha parlato anche di Ivana Icardi: “Non l’ho mai più sentita. Mentre il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa per farmi i complimenti.” Spazio poi alla sua situazione sentimentale: “Sono assolutamente single. […] Adesso non ho una persona che mi fa battere il cuore. Spero di trovarla.”

Erica Piamonte e Gianmarco Onestini: il gossip

Negli scorsi giorni si era diffuso il gossip che voleva il giovane bolognese vicino a Erica Piamonte. Tutto è cominciato quando i due ex gieffini sono comparsi su Instagram e in un video si sono anche schioccati un bacio sulle labbra. Immediatamente il gossip è impazzato e in molti credevano che tra i due fosse iniziato qualcosa. Dopo giorni di silenzio, dove ci si è chiesti che cosa stesse capitando e se i due si stessero frequentando, Gianmarco ha detto senza se e senza ma di essere single. Chissà che presto arrivi una bella ‘principessa’ che gli faccia battere il cuore.