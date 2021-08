Gianmarco Onestini in tv: che attacco da Maurizio Costanzo!

Dopo l’esordio nel salotto di Barbara d’Urso la carriera televisiva di Gianmarco Onestini ha spiccato il volo. Prima concorrente al Grande Fratello Nip poi la partecipazione a diversi reality show in Spagna. L’ultima avventura del fratello di Luca Onestini è stata a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, dove si è classificato al secondo posto.

Un momento magico per Gianmarco Onestini, che sembra intenzionato ad andare avanti con il suo percorso televisivo. Una scelta che non sembra trovare l’appoggio di Maurizio Costanzo, che ha stroncato il 24enne sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva.

“Ora che Gianmarco è arrivato secondo a Supervivientes pensa che per lui comincerà una nuova carriera tv in Italia? Dovremmo smetterla di dare spazio ai mezzi vip solo perché fanno un reality”, ha chiesto una lettrice della rivista diretta da Riccardo Signoretti. Secca la replica di Maurizio Costanzo:

“Mi trova d’accordo. Senza nulla togliere a Gianmarco Onestini, credo che la tv abbia bisogno di professionisti”

Come reagirà Gianmarco Onestini davanti a queste dure parole? Al momento il ragazzo è ancora a Madrid dopo l’esperienza in Honduras. Non è chiaro se l’ex naufrago resterà in Spagna per altri progetti televisivi o se rientrerà in Italia per tentare nuove strade sul piccolo schermo.

Che fine ha fatto Luca Onestini

Di sicuro ha detto addio al mondo dello spettacolo il fratello Luca Onestini. Dopo il Trono a Uomini e Donne e il secondo posto al Grande Fratello Vip il 28enne si è dato da fare come modello e speaker radiofonico. Da qualche tempo ha però deciso di mollare tutto e tornare a studiare. Luca sogna ora di diventare un dentista affermato.

E Ivana Mrazova? La situazione è poco chiara. Da mesi e mesi si parla di una crisi tra la modella ceca e Luca Onestini ma i diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito. È invece single Gianmarco Onestini, che ha chiuso da poco una storia con la celebrity spagnola Adara Molinero.