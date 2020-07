Gianluca Vacchi, svelato sesso figlio con Sharon: il video e gli auguri Vip

Sono giorni carichi di felicità e di entusiasmo per Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, visto che i due aspettano un figlio dopo due anni d’amore vissuti intensamente. La notizia è giunta inaspettata a maggio e da allora i riflettori sono tutti puntati sull’imprenditore e influencer che non poteva che condividere gli aggiornamenti sul bebè sui propri canali social. Tanto ovvio quanto giusto perché Vacchi è seguitissimo da sempre e mantenere una certa discrezione, per quanto in casi come questi sia sacrosanto, sarebbe stato stranissimo in un momento così importante della sua vita. Il video che ha pubblicato oggi Gianluca è stato registrato ieri e riguarda il sesso del bambino: nel filmato si vede un elicottero spargere della polvere nell’aria, il cui colore svela ovviamente se sarà un maschietto o una femminuccia. Pronti a scoprirlo?

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca aspettano una bambina: l’annuncio su Instagram con un video speciale

La polvere è rosa. Sì, Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca aspettano una bambina, e anche solo dal video si capisce quanto i due siano felici di poter continuare a vivere la loro storia d’amore con la nuova arrivata. Non sappiamo se la coppia abbia già pensato al nome della bimba ma avendone scoperto il sesso molto prima rispetto a noi è probabile che sia così; di certo ne saremo messi a conoscenza, visto che è stato lo stesso Vacchi a spiegare il 25 giugno a Corriere.it che gli piace condividere tutto con i follower, tranne i momenti estremamente privati della sua vita. Ne sapremo non poco anche sulla bambina, e anche in questo caso è stato Vacchi a farlo intendere dichiarando sempre al Corriere che la figlia avrà subito un profilo social: scelta che immaginiamo scatenerà l’ira di non pochi utenti.

Vacchi aspetta una bambina da Sharon: tanti gli auguri Vip, ecco il video

A fare gli auguri a Gianluca e Sharon sono stati tantissimi Vip: si leggono ad esempio quelli di Fred De Palma, Mariano Di Vaio, Claudio Marchisio e di molti altri ancora. Tra i tanti commenti postati sotto al video che abbiamo condiviso qui di seguito, anche quello della stessa Sharon che ha ringraziato il suo compagno per il regalo più bello che potesse farle. Momenti di gioia insomma che nessun hater in nessun modo potrà mai oscurare.