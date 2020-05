Gianluca Vacchi mostra il pancino di Sharon Fonseca: “Dono straordinario”

View this post on Instagram

Thank you so much for the love you gave us. We are very grateful to life for this beautiful gift????????❤️ Gracias por todo el cariño que compartieron con nosotros, estamos agradecidos con Dios por lo que estamos viviendo ????????❤️ Grazie a tutti per l’affetto dimostraci . Siamo grati alla vita per questo straordinario dono????????❤️ @sharfonseca #gvlifestyle