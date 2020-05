Gianluca Vacchi diventerà papà: la fidanzata Sharon è incinta

Primo figlio per l’imprenditore bolognese: Vacchi e la compagna Sharon hanno condiviso un video sui social per annunciare di essere in dolce attesa

L’imprenditore sarà papà per la prima volta. Gianluca Vacchi, noto imprenditore e star del web, ha annunciato ai suoi follower, attraverso un video pubblicato su Instagram, che la sua fidanzata Sharon Fonseca è incinta. Il magnate non è famoso per le sue attività imprenditoriali, bensì per gli innumerevoli scatti e video con cui intrattiene i milioni di fan che lo seguono costantemente sui vari social network. Una vita fatta di divertimento, lusso sfrenato. Sono tante le donne, più o meno famose, che negli anni hanno avuto una relazione con Vacchi: ma è con Sharon che ha deciso di mettere su famiglia. Non una storia passeggera dunque, questa volta si fa sul serio. Qualche tempo fa il bolognese, parlando della storia con la Fonseca, aveva già espresso il suo desiderio di paternità. Ed ecco che il suo desiderio si è finalmente avverato.

Gianluca Vacchi diventa papà: la fidanzata è incinta

In occasione della festa della mamma, l’imprenditore ha voluto quindi dare il lieto annuncio ai suoi fan: “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. Sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”.

Chi è Sharon Fonseca?

La fidanzata di Vacchi è una bellissima modella nata in Venezuela ed ha 28 anni in meno di lui. Oltre alle passerelle, Sharon è anche una blogger, giornalista e appassionata di fotografia. Molto presente sui social, conta su Instagram un milione di follower. È inoltre co-founder di un negozio di gioielli di Miami chiamato Omkara.