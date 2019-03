Giorgia Gabriele incinta: annuncio dell’ex di Gianluca Vacchi. Dettagli

Giorgia Gabriele è incinta: l’annuncio dell’ex di Gianluca Vacchi. Dettagli sulla gravidanza e sul fidanzato, futuro padre

Ora è ufficiale: Giorgia Gabriele (33 anni) è incinta. La voce era in circolo da qualche settimana, ma, prima di oggi, non era giunta alcuna conferma sull’indiscrezione. A rompere il silenzio ci ha pensato la diretta interessata, scrivendo un post su Instagram. L’ex fidanzata di Gianluca Vacchi, che oggi condivide la vita sentimentale con Andrea, ha pubblicato un tenero scatto con il compagno attuale, scrivendo dolci parole: “Questo è uno di quei momenti che sogni da sempre ma non sai mai se diventerà reale… Non riesco a trovare le parole opportune per descrivere come mi sento e quanto incredibilmente siamo eccitati e contenti.. tua mamma e papà ti stanno aspettando”.

Il messaggio di Giorgia sulla gravidanza, fan all’assalto: entusiasmo e congratulazioni

Il messaggio ha fatto da corredo a una tenera istantanea in cui Andrea, su una spiaggia da sogno delle Maldive, bacia il pancino di Giorgia. Come riporta Fanpage l’influencer e stilista è alla 22esima settimana di gravidanza. Con ogni probabilità l’annuncio è giunto ora perché la coppia ha preferito, come avviene di solito in tali situazioni, che passasse il tempo opportuno per dare la notizia con estrema certezza. La news è stata ‘presa d’assalto’ dai fan sui social. La foto su Instagram ha raggiunto in pochi minuti circa 200 mila like e una cascata di commenti di congratulazioni e in bocca al lupo.

Chi è il fidanzato di Giorgia Gabriele: i dettagli sul futuro papà

Il futuro papà si chiama Andrea ed è un classe 1979. Professionalmente è attivo nel campo della moda, essendo il capo commerciale del gruppo New Guards, sotto cui sono racchiusi marchi come Marcelo Burlon, Off White, Palm Angels, Unravel Project e Heron Preston. La love story con Giorgia Gabriele è iniziata più o meno un paio di anni fa. Ed è stato subito feeling, visto che l’influencer, in passato, aveva dichiarato di essere totalmente in sintonia con il nuovo compagno. Mr. Enjoy è ormai un vecchio ricordo.