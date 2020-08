Gianluca Grignani, furioso, rompe il silenzio: la situazione con la moglie

Circa tre settimane fa Dagospia lanciava lo scoop: Gianluca Grignani e sua moglie Francesca si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio. Questo il retroscena raccontato dal portale diretto da Roberto D’Agostino. Sulla vicenda il cantautore non ha proferito parola fino ad oggi, quando si è messo alla tastiera pubblicando un post di fuoco sui suoi canali social e minacciando querele nei confronti di coloro che hanno parlato della sua vita privata. Nella fattispecie Grignani ha scritto che finora non ha chiarito volontariamente la questione che lo ha suo malgrado interessato in quanto impegnato e immerso nel lavoro. Ora però ha deciso di prendere parola “perché” prima di tutto è “un padre” e quindi vuole salvaguardare l’aspetto familiare che lo riguarda.

Grignani e il gossip sulla moglie: “Demandato tutto ai miei avvocati, querele”

Il Joker, noto soprannome del cantautore, ha dichiarato di aver demandato tutto ai suoi avvocati “che stanno procedendo a depositare le relative querele”. Ricordiamo che Grignani e Francesca si sono uniti in matrimonio nel 2003. La relazione ha dato quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. La coppia è coetanea. Sia Gianluca sia la moglie sono infatti nati nel 1972. Lei di professione fa la fotografa e da sempre preferisce tenersi a debita distanza dai riflettori e dal gossip, tanto che non appare mai nemmeno sui profili social del cantante. Insomma, Francesca, così come il marito, cercano di preservare in tutti i modi la propria sfera privata, facendo del concetto di riservatezza una delle chiavi della loro vita.

Grignani e i nuovi progetti musicali

Gossip a parte, Grignani continua a essere impegnatissimo in questo periodo in cui sta realizzando un progetto importante. A breve uscirà un nuovo triplo album, anticipato da alcuni singoli. Tra questi, l’ultimo è intitolato Non dirò il tuo nome che l’artista 48enne sta sponsorizzando sui suoi canali social e nelle varie radio. In una recente intervista Gianluca ha confessato che la nuova canzone è stata ispirata dalla stessa ragazza che fu la musa de La mia storia tra le dita. Una ragazza di cui Grignani non svela l’identità ma che avrebbe dovuto sposare tanti anni fa, prima dell’incontro con Francesca. Oggi quella donna è convolata a nozze con un altro uomo e ha una famiglia ma ha mantenuto con il Joker un rapporto di affetto e stima.