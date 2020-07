Gianluca Grignani mollato dalla moglie: il cantante torna single a 48 anni

Grossa novità nella vita privata di Gianluca Grignani. Stando a quello che racconta Dagospia sarebbe giunto al capolinea il matrimonio del cantante milanese. Al momento non ci sono dettagli ma, secondo le indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo, sembra che sia stata proprio Francesca a mollare l’artista dopo una lunga crisi. I due erano sposati dal 2003 e la separazione sarebbe arrivata prima dell’inizio del 2020. La coppia ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. A Francesca, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come fotografa, Grignani ha dedicato alcune canzoni del suo repertorio. In particolare Francy e Sei Unica. Al momento non si conoscono i motivi della rottura tra Grignani e la moglie ma in passato non sono mancati momenti di tensione e crisi tra i due anche se entrambi hanno sempre cercato di tenersi alla larga dal gossip.

Gianluca Grignani oggi è concentrato sul nuovo lavoro

In attesa di saperne di più sulla separazione dalla moglie Francesca, Gianluca Grignani è più che mai concentrato sul lavoro. Da tempo ha annunciato l’uscita di un nuovo triplo album, anticipato da alcuni singoli. Tra questi l’ultimo – intitolato Non dirò il tuo nome – che l’artista 48enne sta sponsorizzando sui suoi canali social e nelle varie radio. In una recente intervista il cantautore ha confidato che la nuova canzone è dedicata alla stessa ragazza de La mia storia tra le dita. Una ragazza di cui Grignani non preferisce fare il nome ma che doveva sposare tanti anni fa, prima dell’incontro con Francesca. Oggi quella donna è sposata con un altro e ha una famiglia ma ha mantenuto con il Joker un rapporto di affetto e stima.

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il lavoro di Grignani

Intanto sono stati cancellati i concerti di Gianluca Grignani previsti per il 2020. Il cantante era atteso a Roma e Milano lo scorso marzo ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto tutti i piani e nulla è stato ancora riprogrammato per i prossimi mesi. Entro la fine dell’anno dovrebbe uscire il nuovo album di Grignani: Verde Smeraldo. È probabile che nuovi live vengano fissati al 2021.