Gianluca Ginoble de Il Volo pazzo della fidanzata: chi è Eleonora

Tana per Gianluca Ginoble, uno dei ragazzi prodigio de Il Volo. Il settimanale Chi ha paparazzato il musicista con la fidanzata Eleonora Venturini Storaro, professione stilista. La love story dura da circa un paio d’anni ma di scatti della coppia pochissimi. D’altra parte è nota la riservatezza di Ginoble. L’onnipresente magazine diretto da Alfonso Signorini è invece riuscito a sorprendere i due piccioncini, più affiatati e innamorati che mai mentre si sono concessi una romantica vacanza in Sicilia, più precisamente nella fantastica cornice offerta da Taormina.

Baci passionali, abbracci e tanto amore: questo è ciò che trapela dalle foto ‘rubate’ da Chi Magazine. Sarà contenta Silvia Toffanin che nel corso delle ultime ospitate de Il Volo a Verissimo ha provato in tutti i modi a scucire dalla bocca di Ginoble qualche informazione sulla sua ‘lei’, ricevendo sempre risposte piuttosto evasive. Il cantante si era limitato a dire che la sua dolce metà si chiamava Eleonora, come sua madre. Nulla più. I suoi compagni de Il Volo lo avevano canzonato, dicendo che aveva le fidanzate in ‘leasing’.

Per capire il grado di riservatezza del giovane tenore, basti pensare che sui suoi profili social, nonostante è da circa due anni che frequenta la stilista, non c’è nemmeno una foto della ragazza. In un mondo in cui tutti postano qualunque cosa, pure quando i propri partner vanno in bagno, che ben venga un po’ di salvaguardia della privacy.

Chi è Eleonora Venturini Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble

La compagna del musicista di Gianluca è una giovane stilista. Ha completato il percorso di studi laureandosi in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma e in Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano. Il suo cognome non è sconosciuto nel mondo della modo, essendo lei la nipote del noto direttore della fotografia Vittorio Storaro, a cui è molto legata. Sui suoi profili social infatti, si possono ammirare diverse fotografie in compagnia dell’adorato nonno che l’ha fatta presenziare ad importanti manifestazioni cinematografiche, come la mostra del Cinema di Venezia.