Gianluca Costantino, altra supercaz**la: cosa non dice su Francesca

Pare che Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino facciano la gara a chi dica più supercaz**le. A Uomini e Donne sono stati protagonisti di una delle scelte più tristi della storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Manco i petali dal soffitto sono piovuti. Lei sembrava non voler scegliere, furibonda per la vicenda della bugia di Gianmarco Meo. Alla fine invece si è fatta convincere da Gianluca. La faccenda ha immediatamente fatto storcere il naso al pubblico affezionato alle dinamiche della trasmissione. Praticamente nessuno ha creduto che la frequentazione potesse funzionare. E non a torto, visto che pare proprio che non ha funzionato. Anzi, nemmeno è iniziata.

La domanda è questa: ma Gianluca e Francesca perché non dicono che dopo che si è spenta la lucina rossa ognuno è andato per la propria strada? Non è che vogliono creare un po’ di suspence? O per dirla nel gergo giovanile, un po’ di hype? Perché il tempo per scrivere post fiume su Instagram lo trovano, però non lo trovano quando si tratta di scrivere un semplice “sì, è vero, non ci frequentiamo”. Eh no, meglio le supercz***le che girano e rigirano attorno al tema, ma al punto mica ci arrivano. Così capita che anche oggi l’ex corteggiatore ha digitato un lungo post senza dire quasi praticamente niente. Quasi, perché tra le righe qualcosa di interessante lo si è intuito.

Costantino, in una storia Instagram, ha sostenuto che tantissimi fan gli stanno mandando messaggi di sostegno. Così li ha ringraziati, “col cuore” naturalmente. Poi la solita tiritera: “Mettersi in gioco non è mai semplice”, “Si parte con una direzione, ma non si sa mai dove si arriverà” e altre frasi fumose. Una cosa interessante è invece quando scrive “dal canto mio ce l’ho messa davvero tutta”. Un passaggio che pare confermare ciò che i ben informati sussurrano da giorni, vale a dire che il giovane avrebbe almeno desiderato darsi una possibilità con Francesca, mentre lei avrebbe deciso di tagliare rapidamente la corda.

L’ex corteggiatore ha poi raccontato che in tanti gli stanno chiedendo di spiegare come sono andate le cose e come stanno andando (eh sì, caro, quello vogliono sapere i telespettatori di UeD, dei ringraziamenti, si perdoni il cinismo, frega niente a nessuno). E Gianluca che dice? Che ora “è il momento di prendersi del tempo” e che, quando sarà più calmo, spiegherà dettagliatamente come sono andate le cose.