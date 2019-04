Gianfranco Vissani dieta: “Ho perso 36 kg, fumavo 80 sigarette al giorno”

Gianfranco Vissani a Un Giorno da Pecora: la dieta che gli ha fatto perdere 36 chili

Gianfranco Vissani, noto cuoco, ristoratore e critico gastronomico, è stato ospite oggi a Un Giorno Da Pecora, trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. A quest’ultimi, in merito alla sua forma fisica, ha confessato durante il suo intervento di aver perso ben 36 chili di recente. Oggi segue una dieta rigida che, come ha spiegato lui stesso in diretta, gli ha permesso di far scendre l’ago della bilancia da 166 chili a 130 chili. Vissani mangia due uova sode al giorno, carne e, per un periodo, ha bandito i carboidrati dalla sua dieta. Dalla sua alimentazione quotidiana, inoltre, ha eliminato anche olio e sale.

Gianfranco Vissani dimagrito: “Fumavo 80 Marlboro al giorno”

Gianfranco Vissani in radio ha raccontato di aver preso peso rapidamente dopo aver detto addio al fumo. “Fumavo 80 Marlboro al giorno, ma ho smesso da cinque anni e sto benissimo. Sono dimagrito di 36 Kg, pesao 166 kg e ora peso 130 kg. Il mio obiettivo è arrivare al mio peso forma ideale: 90 kg”, ha dichiarato. A Pasqua, però, farà un piccolo strappo alla regola. Il cuoco ha ordinato 12 capretti e 20 agnelli. Le sue parole, molto probabilmente, avranno però fatto storcere – di nuovo – il naso a qualcuno.

Elisa Isoardi e Gianfranco Vissani vicini

Di Gianfranco Vissani le riviste ed i siti di gossip ne hanno parato recentemente per via della sua particolare vicinanza ad Elisa Isoardi. La complicità tra i due, paparazzati insieme proprio a seguito della rottura tra la conduttrice e Matteo Salvini, ha portato molti a pensare che ci fosse del tenero tra di loro. Elisa e Vissani, tuttavia, pare siano solo dei buoi amici. Nessuna love story in corso dunque, tant’è che poco dopo la Isoardi ha pure ufficializzato la sua storia d’amore con il nuovo fidanzato Alessandro.