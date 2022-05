Giancarlo Magalli in ospedale: problemi di salute per il conduttore

Che fine ha fatto Giancarlo Magalli? Dopo l’esperienza a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci – dove ha partecipato con la figlia Michela – il conduttore Rai è sparito dai radar. È ora riapparso sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: in un’intervista ha rivelato di aver dovuto fronteggiare uno spiacevole inconveniente. Il 74enne è stato infatti ricoverato per alcuni giorni.

Come spiegato dal diretto interessato, Giancarlo Magalli è stato in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito, per il momento, non fornire ulteriori dettagli. L’ex volto de I Fatti Vostri ha però assicurato che ha curato il suo problema e che oggi, per fortuna, sta meglio. Una volta tornato a casa Magalli si è subito rimesso a lavoro: ha scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai.

Sta aspettando un riscontro per capire se questi progetti si concretizzeranno e potrà così tornare in tv. L’ultimo format che Giancarlo Magalli ha condotto – Una parola di troppo, andato in onda su Rai Due nell’autunno 2021 – non ha avuto particolare fortuna ed è stato chiuso per bassi ascolti. La prossima stagione televisiva sarà più fortunata?

Magalli, visto di recente pure a Don Matteo accanto a Raoul Bova, non esclude inoltre un suo ipotetico arrivo a Ballando con le Stelle. Dopo Il Cantante Mascherato il sodalizio con Milly Carlucci si è rafforzato ancora di più e lo stesso Giancarlo non ha escluso la possibilità di approdare nel varietà del sabato sera, nelle vesti di giurato o perché no di ballerino.

In attesa di saperne di più Giancarlo Magalli si prepara a trascorrere la bella stagione in America. L’acerrimo nemico di Adriana Volpe trascorrerà tutta l’estate a New York con le figlie Manuela e Michela. Un modo per recuperare il tempo perduto visto che Magalli non abita con le sue ragazze, nate da rapporti diversi.

La primogenita Manuela è il frutto del primo matrimonio con Carla mentre Michela, arrivata nel 1994, è arrivata grazie al legame con Valeria. Nonostante i due divorzi e la lontananza Giancarlo Magalli ha saputo mantenere un ottimo rapporto con le sue eredi.