Frizioni Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: parola a Roberta Morise

Frizioni Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: parola all’attuale co-conduttrice de I Fatti Vostri Roberta Morise

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli se le sono cantate e suonate di santa ragione nei mesi scorsi. Dopo l’addio a I Fatti Vostri della conduttrice trentina, ci sono stati diversi botta e risposta infuocati. La faccenda è nota e risaputa. Ora lo scontro si è raffreddato. Magalli ha pure teso una mano ad Adriana con tanto di scuse fatte di recente. La concorrente del Grande Fratello Vip 4, però, ha fatto notare che personalmente non le è arrivato alcun messaggio da parte del presentatore in forza alla Rai. Insomma, qualche scricchiolio pare ancora esserci. E Roberta Morise, attuale co-conduttrice de I Fatti Vostri, cosa pensa di tutta la questione? La calabrese ha affidato le sue parole al magazine Chi.

Roberta Morise: “Non ho mai sgomitato in tv”

Roberta, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha inizialmente parlato del suo lavoro e del suo percorso in tv: “Sembrerà retorica, ma è la verità. In questi anni non ho mai sgomitato, né ho mai avuto manie di protagonismo e ho sempre fatto in modo che a parlare fosse solo il mio lavoro.” C’è chi invece agisce in maniera differente. Lei ha conosciuto qualcuno che ha tentato di prendere scorciatoie? “Non personalmente. Tuttavia sarei ipocrita se dicessi che queste figure, maschi o femmine che siano, non esistono”. A questo punto si plana sulla diatriba Magalli-Volpe. Dove si colloca la Morise? “A bordo campo. Conosco Giancarlo, per nulla Adriana. Trovarsi sul lavoro, d’altronde, non è facile. Non si amavano, succede. Andiamo avanti”.

“Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita”

La Morise ha rotto il silenzio anche sul gossip che l’ha coinvolta nei giorni scorsi. Quello riguardante Ramazzotti: “In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.