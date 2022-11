Giampiero Mughini: “Mariotto a cena da me dopo lo 0 a Ballando”

Sembra che fra i membri della giuria di Ballando con le stelle e i concorrenti ci siano molti più contatti privati di quello che si potrebbe pensare. Si parla infatti di veri e propri conflitti di interesse che i protagonisti della trasmissione hanno fatto passare sotto traccia ma che, di riffa o di raffa, sono poi venuti a galla nei giorni scorsi.

Il primo, di cui tanto si è parlato in diretta, è stato quello di Dario Cassini, sbugiardato da Selvaggia Lucarelli dopo aver provato a chiamare la giornalista per “corromperla”. Ma a quanto pare c’è soltanto Cassini ad essersi reso protagonista di un gesto da furbetto. Anche Giampiero Mughini, infatti, ha rivelato a La Vita in diretta di aver in qualche modo cercato di tenersi buono Guillermo Mariotto. Una rivelazione abbastanza sconvolgente, fatta dal concorrente come se nulla fosse a La Vita in diretta.

Giampiero Mughini a La Vita in diretta vuota il sacco sulla cena con Mariotto

La presenza di Mughini in puntata era funzionale per riflettere su ciò che era accaduto sabato scorso: il commentatore sportivo, dopo essere stato eliminato, aveva regalato al pubblico televisivo una sfuriata clamorosa rivolta ad Alberto Matano. Mughini, consapevole di non essere portato per il ballo, ha poi discusso in trasmissione con lo stesso Matano del valore di certi voti, spiegando che di fatto determinate valutazioni hanno anche un significato, per così dire, politico.

Chi, ad esempio, è abituato a dare voti con un criterio diverso da quello prettamente artistico è Guillermo Mariotto. Di norma, Mariotto vota le performance anche come sgarbo agli altri giudici, sballando in un senso o nell’altro il risultato finale.

Molto si era discusso, per esempio, dello zero dato a Giampiero Mughini nel corso della prima puntata di questa edizione di Ballando, un voto molto basso che aveva scatenato la furia di Mughini. Poi però qualcosa è cambiato e Mariotto si è mostrato molto più morbido: nella puntata in cui Mughini è stato eliminato, per esempio, il giurato gli aveva assegnato un 8.

Giampiero Mughini, ormai senza più filtri di sorta, ha oggi ammesso che dopo quello zero tanto contestato Mariotto era stato a cena a casa sua. Una rivelazione che ha lasciato Alberto Matano, Guillermo Mariotto e tutto il tavolo di La Vita in diretta a bocca aperta. Chi lo sa se si parlerà di questo argomento così spinoso nella prossima puntata di Ballando o se si proverà a far finta di nulla.