Giampiero Mughini al verde, vende i libri: quanto vale la collezione

Molto spesso negli anni abbiamo visto Giampiero Mughini partecipare a tantissimi programmi televisivi, una fiorente carriera tra il giornalismo, la scrittura e la televisione. Ad oggi si è ridotta a un vero e proprio oblio per quanto riguarda i riflettori della fama, tra le mura di casa e tra gli scaffali delle biblioteche, che sono diventate il suo unico metodo per poter monetizzare e mantenere una certa dignità personale.

Lo abbiamo visto anche nelle vesti di opinionista di alcuni programmi televisivi e talk show, ma, nelle recenti interviste, tra cui una al Foglio, ha fatto rivelazioni scioccanti per quanto riguarda il suo attuale modo di vivere. Per necessità, per alcune difficoltà economiche, lui si è visto costretto a dover iniziare a vendere la sua importante collezione di libri, per racimolare un po’ di soldi e cercare di affrontare con coraggio le nuove sfide quotidiane.

Giampiero Mughini choc: “Vendo i miei libri per sopravvivere”

La sua carriera è stata molto fiorente e ricca. Lui ha anche partecipato a reality show come Il Grande Fratello. Nel corso degli anni in cui ha lavorato assiduamente è stato in grado di creare un vero e proprio patrimonio. Secondo le sue ultime dichiarazioni, non è mai riuscito a mettere da parte per i periodi di magra, come quello che sta vivendo in questo momento. Tranne per una cosa in particolare. Lui ha detto: “Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri“.

E sono proprio quelli la sua attuale fonte di sostentamento. Con la schiettezza che lo contraddistingue ha infatti ammesso un dettaglio che molti non avrebbero mai rivelato. Lui ha deciso di vendere la sua collezione di libri, tra i 20 e i 25 mila volumi, composta da prime edizioni di grandi classici della letteratura italiana. Sarà proprio un suo grande amico che si occuperà di mettere sul mercato gran parte della sua collezione, salvo alcuni libri che hanno per lui un enorme valore affettivo.

I problemi di salute e la carriera altalenante

La carriera di Giampiero Mughini è stata caratterizzata da alti e bassi. È stato un volto televisivo per anni, anche di recente. Purtroppo il suo abbandono dei riflettori è stato dovuto a problemi di salute, che l’hanno obbligato a uscire di scena. Ora lui sta bene, ma il suo unico lavoro resta la collaborazione, per un articolo a settimana, su Il Foglio. “Scrivo un articolo ogni martedì… con quello ci faccio una dieta intermittente. Dicono che faccia bene alla salute”.