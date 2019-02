Giampiero Artegiani è morto: firmò ‘Perdere l’amore’, musica in lutto

Giampiero Artegiani è morto: firmò il celebre brano ‘Perdere l’amore’ e diverse canzoni di Michele Zarrillo e Franco Califano. Grave lutto per il mondo della musica appena prima dell’inizio di Sanremo

Lutto nel mondo della musica. Nella serata di ieri lunedì 4 febbraio è morto Giampiero Artegiani. Il cantautore, paroliere e produttore discografico si è spento nell’Ospedale israelitico di Roma, all’età di 63 anni. La sua figura è stata tra le più illustri nel panorama della musica autorale italiana. Tra i numerosi e grandi successi da lui firmati, indimenticabile il brano ‘Perdere l’Amore’ (scritto con Marcello Marrocchi), con cui Massimo Ranieri trionfò al Festival di Sanremo nel 1988. Portano la sua firma anche molte altre pietre miliari musicali, come ‘La mia libertà’, scritta a quattro mani con il compianto Franco Califano, con cui scrisse anche ‘Ragazzo mio’, ‘Non so vivere a metà’, ‘Quando è la notte’, ‘Per una donna’.

E ancora ‘Mani nelle mani’ di Michele Zarrillo, presentata al Festival di Sanremo nel 2017. Con l’artista romano collaborò, inoltre, ad altri brani, come ‘Valery’, ‘Come un giorno di sole’, ‘Dovrei pentirmi’. Artegiani, non fu solo un brillante e creativo paroliere, ma anche un cantautore e produttore discografico. Ha collaborato anche con Peppino Di Capri (scrivendo ” Comme è ddoce ‘o mare”), Marco Carta, Silvia Salemi, Manuela Villa, Carmen Corona. Lascia la moglie Fernanda e la figlia Lucrezia, “vinto dalle complicazioni di una malattia”, come riportato da Il Secolo d’Italia.

Festival Di Sanremo 2019: la kermesse pronta a decollare

Nel frattempo la 69esima edizione del Festival di Sanremo è ormai pronta a decollare. Stasera 5 febbraio si aprirà la kermesse che, oltre a fare parlare di sé e della trepidante attesa per i cantanti in gara, in questi giorni ha fatto molto rumore per la questione del Claudio Baglioni – conflitto di interessi. La vicenda è stata sollevata da Striscia la Notizia che continua a indagare. Polemiche a parte, il Festival dovrebbe ricordare Artegiani nella prima puntata di stasera.