Tina Cipollari entra oppure no a Tu si quel vales? Nella puntata in onda sabato 29 ottobre, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne era stata annunciata come ospite. Peccato che, nonostante le anticipazioni e le clip di presentazione non abbia messo piede in studio. Una settimana dopo, il 5 novembre, si è verificata la medesima situazione: la scoppiettante romana è stata filmata a più riprese nel dietro le quinte della trasmissione, con tanto di gag e siparietti relativi al continuo rimando del suo ingresso. La questione è però andata di traverso a parecchi telespettatori sintonizzzati sull’ammiraglia Mediaset che si sono nuovamente riversati sui social, protestando e innescando una pioggia di critiche sul programma e su Maria De Filippi. Il leitmotiv del mugugnare degli utenti è stato il seguente: ‘Il gioco è bello quando dura poco’.

Fatto sta che il giallo relativo all’entrata o meno di Tina si è protratto lungo tutto l’ultimo appuntamento di TSQV. Alla fine, intorno all’una di notte, la puntata è arrivata alla conclusione e del volto di UeD non c’è stata alcuna traccia. Di nuovo, come la scorsa settimana. Stesso copione, stessa dinamica: annuncio e poi nulla di nulla. Una parte di pubblico, quello affezionato alla Cipollari, si è spazientito non poco, trovando lo scherzo per nulla azzeccato e di cattivo gusto. E infatti su Twitter sono cascate lamentele a profusione. C’è chi ha dato degli “incompetenti” a coloro che lavorano al talent show, chi ha definito la vicenda una “ca***ta”, chi una “presa in giro”, chi si è rassegnato, etc etc.

Sui social in molti non gradiscono lo scherzetto che vede coinvolta Tina Cipollari a Tu si que vales

Di seguito una raccolta di ‘cinguettii’ di protesta fioccati sulla trasmissione e su Maria De Filippi:

Raga palese ci stanno prendendo per il c*lo per l’entrata di Tina, non avrebbe senso farla entrare a mezzanotte. A sto punto è na presa in giro.

Basta che pal*e.

Ma fatela entrare Tina! Eddai!

Co sta storia di Tina mi sono rotta, ma fatela entrare che vi costa.

Ma sta ca**ata con Tina Cipollari? Boh?

BASTA GIOCATRE! AOOOOO, FATE ENTRARE SUBITO TINA, MANNAGGIA

Dai è uno scherzo di Maria, Tina e non entrerà mai, che pal*e.

Secondo me non entrerà nemmeno stasera, mi sa di presa per il c*lo.

Adesso mi sto incavolando veramente.

Dovete fare entrare la regina Tina.

Maria sei una bas***a, fammi entrare TINA.

Questa storia che Tina non entri neanche stasera mi ha stancato.

AO MA VOLETE FAR ENTRARE LA CA**O DI TINA CIPOLLARI O RIMANIAMO NEL MEDIOEVO

Non entrerà nessuno mettiamoci l’anima in pace.

E anche stasera niente Tina. Io sono stanca Maria.

Neanche stasera esce Tina boh. Incompetenti.

Resta da capire se tale ‘scherzetto’ proseguirà fino alla finale oppure se avrà una risoluzione nella prossima settimana. Quel che è certo è che qualcuno ne ha le tasche piene. Pazienza, sicuramente Maria&Co se ne faranno una ragione.