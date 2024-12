GialappaShow, De Martino spegne polemiche sulla parodia: il gesto

Dopo settimane di voci e insinuazioni, Stefano De Martino ha finalmente spento le polemiche sulla sua parodia al GialappaShow. Nella nuova stagione dello show comico di TV8, Luigi Esposito, del duo “Gigi e Ross,” ha presentato un’imitazione ispirata proprio al conduttore napoletano. Reduce dal successo di Affari Tuoi, dove ha preso il posto di Amadeus, De Martino si è guadagnato il titolo di “conduttore dei record“, grazie agli ascolti straordinari che continua a registrare ogni sera su Rai 1. Dunque, la Gialappa’s Band non ha perso l’occasione per scherzare sul suo momento d’oro, dipingendolo come un personaggio spavaldo e puntando sul confronto tra il suo successo e il flop di Amadeus con “Chissà chi è”.

Non solo, la parodia ha ironizzato anche sul presunto legame di Stefano De Martino con Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, e sul suo rapporto con le donne. Di conseguenza, erano emerse indiscrezioni su un possibile fastidio del conduttore nei confronti del programma di TV8. Ad intensificare i rumors, poi, ci aveva pensato anche lo stesso presentatore. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’ex allievo di Amici aveva precisato che, pur trovando la parodia divertente, non si riconosceva nella spocchia e nella cattiveria con cui era stato rappresentato.

Dal canto suo, Luigi Esposito si era espresso sulla polemica a La Volta Buona. Intervistato da Caterina Balivo, il comico ha spiegato di non aver ricevuto commenti o messaggi da De Martino, ma di aver avuto feedback positivi da parte di Amadeus e Francesco Paolantoni, amico di Stefano spesso nominato negli sketch. Ieri, lunedì 9 dicembre, proprio lo stesso Paolantoni ha fatto una divertente apparizione durante l’ultima puntata della stagione del GialappaShow.

Gigi, del duo Gigi e Ross, è entrato in studio nei panni di De Martino, ballando e cantando. Al che, ha mostrato un video esilarante in cui Francesco Paolantoni, legato, chiedeva a “De Martino” di liberarlo. La gag è andata avanti con un gioco ispirato ad Affari Tuoi, dove i pacchi contenevano gadget natalizi come una tombola e un pandoro, e si è chiusa con una finta telefonata di Amadeus.

In occasione dell’ultima puntata dello show, Stefano De Martino ha messo a tacere qualsiasi indiscrezione. Poco fa, l’ex ballerino ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video dell’ultima parodia andata in onda, taggando Gigi e Ross e la Gialappa’s Band. A questo punto, chissà, nella prossima edizione potrebbe davvero fare un’apparizione su TV8, concludendo definitivamente questa vicenda.