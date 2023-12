Giaele De Donà, è crisi con il marito: “Via la fede e Natale separati”

È giunto al capolinea la storia tra Giaele De Donà e il marito milionario Bradford Beck? Il matrimonio tra l’ex vippona e l’imprenditore americano è stato argomento di grande discussione durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il loro è infatti un rapporto aperto, una scelta che era stata criticata da diversi dei suoi ex coinquilini. All’interno della Casa, poi, Giaele aveva avuto una conoscenza approfondita con Antonino Spinalbese. Tuttavia, il flirt aveva poi superato i limiti dei cosiddetti “accordi matrimoniali” con il marito, tanto che Brad era intervenuto direttamente mandando in crisi la giovane veneta.

Nonostante ciò, una volta fuori dalla Casa, i due sembravano aver ritrovato la loro serenità, come mostrato sui rispettivi social. Ma, qualcosa sembra essere recentemente cambiato. Negli ultimi giorni, Giaele ha lanciato alcune frecciatine che hanno portato molti a pensare in una crisi con il marito. Prima, l’influencer ha aperto un box domande su Instagram per rispondere ad alcune curiosità dei suoi seguaci. Tra queste, non poteva mancare ovviamente la domanda su quando avrebbe rivisto il marito, dato che i due non si erano mostrati insieme nel giorno di Natale. “Non lo so, ha preferito passare il Natale a Los Angeles con la sua famiglia!”, ha risposto quindi in maniera secca l’ex gieffina.

giaele e antonino rimasti soli durante le vacanze e hanno deciso di farcelo sapere lo stesso giorno pic.twitter.com/sdovEZELOK — diletta (@dilettashampoo) December 26, 2023

Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, un altro seguace ha commentato un suo post, facendo notare come al dito della veneta mancasse la fede di matrimonio. Al che, l’influencer ha replicato in maniera ironica: “Gran osservatore“. A quanto pare, infatti, è da tempo che Giaele appare in pubblico senza l’anello e, dalla sua risposta, sembra che non sia una scelta casuale ed immotivata. In tutto ciò, è necessario specificare che l’ultimo incontro della coppia risale al 25esimo compleanno di lei, festeggiato lo scorso 13 ottobre. Per l’occasione, Brad era tornato dagli Stati Uniti d’America in modo da festeggiare sua moglie.

Giaele e Brad non potete farmi questo io ho il cuore spezzato!! Fate pace #gioiellers pic.twitter.com/GkDkqovonl — 𝓾𝓶𝓫🎄 (@umb____) December 30, 2023

Da lì a poco, però, l’imprenditore è di nuovo partito e ha deciso di non tornare in Italia neanche per trascorrere insieme il Natale. C’è da dire, però, che i due sono abituati ad avere una relazione poco frequente. Dalla fine del Grande Fratello Vip lo scorso aprile, Giaele e Brad si sono visti in rare occasioni. L’americano è sempre stato in Italia per poco tempo; mentre, in questi mesi, l’ex vippona non è mai andata a Los Angeles a trovarlo. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Giaele annuncerà ufficialmente la rottura con il marito o se, invece, si tratta solamente di una crisi passeggera.