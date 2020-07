Conversano e Giada secondo figlio: data nascita, retroscena gemelli

Giada Pezzaioli è incinta del secondo figlio e questo ha riempito di felicità tutti i sostenitori di lei e Giovanni Conversano che ormai hanno consolidato il loro legame e continuano a costruire giorno dopo giorno la vita che hanno sempre sognato per sé e per il proprio nucleo famigliare. Oggi Giada ha voluto parlare con i follower del bellissimo momento che sta vivendo assieme a Giovanni e si è soffermata su alcune domande che non le sono piaciute molto. La Pezzaioli ha spiegato che non si dovrebbe chiedere a una coppia se il figlio è stato voluto, se è arrivato subito oppure se ci sono stati problemi: questo perché si tratta di curiosità che riguardano aspetti delicati della vita privata e magari i diretti interessati potrebbero soffrirne. La chiacchierata della Pezzaioli sulla gravidanza è stata molto lunga, anche perché si è soffermata pure sulla propria vita.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, quando nascerà il secondo figlio: la rivelazione

Giada ha rivelato che a un certo punto si pensava sarebbero arrivati due gemelli ma che alla fine hanno saputo che il piccolo avrebbe portato felicità a lei e a Giovanni da solo e non in compagnia. Anche se su alcune domande si è mostrata piuttosto riservata – non ha voluto dire precisamente ad esempio in che settimana è – la Pezzaioli non si è fatta molti problemi a rivelare il periodo di nascita del bambino: a domanda diretta infatti ha risposto che la data presunta è verso fine gennaio “più o meno”; il 2021 per Giovanni e per Giada inizierà insomma con un nuovo arrivato in casa, una bellissima creatura sulla quale nessuno ha ancora detto nulla.

Giada e Conversano riservati sul secondo figlio: pochi dettagli dalla coppia

Al momento i due si sono limitati a dire che ben presto il piccolo Enea diventerà il fratello maggiore della creatura che arriverà e oggi Giada ha aggiunto che entrambi l’hanno voluto fortemente. Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo senz’altro di più, anche perché dubitiamo che i salotti televisivi si lasceranno sfuggire l’occasione di parlare del figlio dell’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. Ancora tanti auguri a Giada e Giovanni!