Giacomo Urtis: “Vere le nozze con Corona, ecco le anticipazioni”

È tutto vero: Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposeranno. O, almeno, questo è quanto ha rivelato il chirurgo dei vip in un’intervista sulle pagine di Nuovo, assicurando che non si tratta di una fake news e che la proposta da parte dell’ex re dei paparazzi è avvenuta veramente. Diversi giorni fa, infatti, Urtis aveva dichiarato ai microfoni di Dagospia di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Fabrizio, augurandosi che il tutto non fosse stato fatto solamente per ‘business‘. Ovviamente, immediatamente era arrivata la replica di Corona, che, con parole ironiche, aveva fatto intendere che di vero, in queste nozze, ci sarebbe ben poco. In tutto ciò, è bene ricordare che l’ex personaggio televisivo è felicemente fidanzato con Sara Barbieri, ragazza di 23 anni, ovvero ben 26 in meno di lui.

Ebbene, alla luce di queste dichiarazioni, Giacomo Urtis ha voluto mettere le cose in chiaro e specificare che questo matrimonio ci sarà realmente. A quanto pare, l’ex vippone avrebbe ricevuto la proposta durante una telefonata: “Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità”. Ma, allora, come si spiegherebbero le parole palesemente sarcastiche di Corona sul suo profilo Instagram? Stando a quanto detto da Urtis, l’ex re dei paparazzi stava solamente scherzando, ma il suo intento non era assolutamente quello di smentire la notizia.

Giacomo Urtis: i dettagli del matrimonio con Corona

Dunque, come sarà questo matrimonio? “Sarà il matrimonio del secolo”, ha esordito Urtis, spiegando di aver intenzione di organizzare una cerimonia molto particolare, che lascerà tutti a bocca aperta. La data non è stata ancora fissata, ma l’ex gieffino è pronto ad organizzare tutto nei minimi dettagli. Inoltre, ha ribadito quanto detto anche ai microfoni di Dagospia, ovvero che spera che Fabrizio non stia facendo tutto questo solamente per motivi legati al gossip. “Ci sono molti personaggi famosi che stanno insieme soltanto per business e perché funzionano come coppie. Per me voglio qualcosa di diverso”, ha spiegato Urtis.

Certo è che non è sicuramente una novità il rapporto che lega da anni i due, un legame che Giacomo aveva definito a Belve come un “ibrido tra amore e amicizia”. Il chirurgo dei vip non ha mai nascosto di provare un forte sentimento per Fabrizio, lasciando anche intendere di aver avuto rapporti intimi con l’amico. A tal proposito, sulle pagine di Nuovo, l’ex naufrago ha parlato di come avrebbe conquistato il 49enne: “Spesso indosso pantaloncini corti ed aderenti, quindi si nota. In discoteca quando mi rivolgono apprezzamenti, lui è orgoglioso, ma anche geloso”.

C’è da dire che, nonostante le parole di Urtis, l’intera vicenda continua ad avere molta poca credibilità e resta comunque un grande dubbio che si tratti solamente di un grande teatrino. A questo punto, non resta che attendere la replica di Corona, per vedere se continuerà a smentire queste presunte nozze o se, questa volta, si accoderà alle dichiarazioni del suo grande amico.