Corona sul teatrino delle nozze con Urtis: “Ospitata dalla Merlino?”

Fabrizio Corona è intervenuto via social per dire la sua sulla voce di un matrimonio con Giacomo Urtis: ecco le sue parole.

Nelle ultime ore era circolata una voce legata ad un presunto matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Ci aveva pensato Dagospia a riportare il tutto, con i due che sarebbero stati protagonisti di una promessa matrimoniale. Ad intervenire su quanto vociferato ci ha pensato il diretto interessato Fabrizio Corona, tramite una storia Instagram.

Matrimonio con Urtis: le parole di Corona

Con parole ironiche, Fabrizio Corona è intervenuto sulla storia del presunto matrimonio con Giacomo Urtis:

“Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero… Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato“.

Della presunta proposta matrimoniale, stando a quanto si deduce dalle parole sopra riportate, di vero ci sarebbe ben poco. Parole che dovrebbero mettere un punto alla questione, già poco credibile da quando era emersa. Urtis si era precedentemente detto innamorato, avanzando la speranza che Corona non facesse tutto ciò per business. Va ricordato, tuttavia, che in primo luogo Fabrizio Corona è felicemente fidanzato con Sara Barbieri. In secundis, l’ex personaggio televisivo e Urtis sono amici da tanti anni, per questo non è da escludere che tutta questa vicenda possa essere un semplice teatrino.

L’intervista a Belve di Urtis: le voci sul loro legame

Da capire se la lunga amicizia che lega Urtis e Corona, nel tempo, possa essersi trasformata in qualcosa di più. In passato si era più volte vociferato di una presunta tresca tra i due e Urtis, quando fu ospite a Belve di Francesca Fagnani, alimentò la curiosità a riguardo. In questa occasione fece intendere che tra lui e Corona c’era stata dell’intimità, con quest’ultimo che, dal canto suo, non aveva smentito. Durante l’ospitata da Francesca Fagnani, Urtis aveva raccontato dell’incontro con Corona in un aeroporto ad Alghero e del colpo di fulmine che ne è seguito. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip definì il rapporto che intercorre con Fabrizio Corona come un “ibrido” tra amicizia e amore.

Ad ogni modo, non ci sarebbe alcun matrimonio in vista tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Dalle parole del personaggio televisivo, appare sempre più evidente come la famosa promessa matrimoniale che sarebbe stata fissata in agenda per l’anno prossimo, molto probabilmente, non c’è stata.