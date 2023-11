Giacomo Urtis senza freni dopo 40 interventi: “Tra poco avrò 2 figli”

Il famoso chirurgo estetico dei Vip, Giacomo Urtis, si è raccontato in un’intervista rilasciata all’Adnkronos e, tra le tante cose, ha parlato anche dei progetti futuri con l’attuale compagno, la cui identità è al momento ancora ignota. Il chirurgo ha poi ripercorso il suo processo di transizione di genere e ha parlato anche della proposta di matrimonio di Fabrizio Corona, nonché del loro rapporto.

L’attuale compagno e i progetti per il futuro

“Sono fidanzato da circa due mesi”, ha rivelato Urtis nel corso dell’intervista con la giornalista dell’Adnkronos. Il celebre chirurgo estetico ha poi continuato il discorso precisando come si sono conosciuti lui e l’attuale compagno: “Ero single convinto da una vita. Tutto è nato piano piano, gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Se son rose fioriranno”.

Una storia appena nata per la quale però Urtis non nasconde di nutrire grandi speranze per il futuro, anche se al momento non è arrivata ancora nessuna proposta di matrimonio: “Magari me lo regalerà a Natale”, ha affermato il chirurgo estetico. “Io non guardo gli anelli. Guardo quello che fa una persona. Se la persona ti dimostra affetto e amore vale più di centomila anelli. Spero di sposarmi, magari me lo chiede”, ha quindi concluso speranzoso.

Ma nei progetti futuri di Urtis, e a quanto pare anche del compagno, non vi è solo il matrimonio: “Vorrei avere due figli. Almeno un figlio il prossimo anno, voglio metterlo in cantiere da gennaio. Ne abbiamo già parlato, lui è felicissimo che io sia mamma dei suoi figli”.

Come anticipato, chi sia l’uomo che sta facendo battere il cuore di Urtis al momento non è dato sapersi. Il chirurgo però nel corso dell’intervista si è lasciato andare a qualche dettaglio in più sull’identità dell’uomo misterioso: “Il mio fidanzato è etero e non era mai andato con un uomo. La sua famiglia all’inizio ha avuto difficoltà ad accettare il fatto che uscisse con me. È giovane, ha 32 anni, fa l’imprenditore e ha una bellissima Ferrari, mi tratta davvero come una principessa”.

Il percorso di transizione

Come anticipato, nel corso dell’intervista Urtis ha anche parlato della sua transizione di genere, definendola come qualcosa che “mi ha cambiato radicalmente la vita.”

“Ora piaccio a persone che prima neanche mi guardavano e i miei tantissimi follower invece di giudicarmi mi sostengono con grande affetto. Pensavo che mi avrebbero denigrato, invece è accaduto esattamente il contrario”, ha rivelato il noto chirurgo dei vip, sottolineando il suo stupore nell’apprendere che chi lo ha circondato in tutti questi anni non si è mostrato contrariato in seguito al percorso da lui intrapreso per diventare Jenny. È questo infatti il nome con cui Urtis si fa chiamare ora.

Quindi il chirurgo estetico ha proseguito il discorso precisando come la sua transizione sia “avvenuta per gradi“. “Ho fatto una quarantina di interventi però sono tutte cose abbastanza leggere, anzi, vorrei fare un altro lifting perché vorrei essere un po’ più tirato”, ha infine ammesso. “Da settembre dello scorso anno mi sono tolto la barba, ho allungato i capelli e ho iniziato a vedere con mio grande stupore che attraevo gli eterosessuali. Quindi mi piaccio così. Ho iniziato a prendere un po’ di ormoni femminili ma per ora non intendo operarmi per cambiare sesso e non voglio farmi il seno, poi si vedrà”, ha poi concluso.

Fabrizio Corona e la proposta di matrimonio

Naturalmente, c’è stata occasione anche per parlare della storia con l’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona.Urtis non si è sottratto a nessuna domanda e ha chiarito: “L’ho visto per la prima volta in aeroporto e mi ha colpito subito, ci siamo presentati e da allora non ci siamo più lasciati. Siamo molto amici, ci sentiamo tutti i giorni.”

E infine, sulla famosa proposta di matrimonio, il chirurgo ha dichiarato: “Lui ha negato di avermi chiesto di sposarlo, ma la verità è che me lo ha chiesto veramente, anzi l’ho visto da poco e gli ho detto: “Amore, non ci siamo sposati per colpa tua” e lui mi ha risposto: “Chissà se per il nuovo anno succederà”. Per adesso siamo entrambi felicemente fidanzati però non si sa mai che cosa succederà nella vita. Con Fabrizio ho un rapporto veramente speciale”.

La docu-serie sulla sua vita

Per concludere, Urtis ha anche parlato dei suoi progetti futuri sul piano lavorativo e ha svelato che la sua volontà sarebbe quella di realizzare una docu-serie sulla sua vita, progetto che, stando alle sue parole, sarebbe già in cantiere: ”Il prossimo anno farò una docu-serie sulla mia vita che andrà in onda su una grande piattaforma. Quest’anno mi sono fermato per fare il mio lavoro che amo molto, adoro fare il medico ma amo anche cantare.”

A quanto pare quindi, tra i talenti del noto chirurgo ci sarebbe anche quello del canto: “Sono sei anni che faccio canzoni e sono stato su palchi importanti come quello di ‘Battiti Live‘”, ha dichiarato in proposito. “Mi avevano chiesto anche di fare una canzone natalizia ma ho rifiutato la proposta per i troppi impegni lavorativi. Da gennaio però riprendo tutto e vado a registrare, perché fare il cantante è un lavoro ed è difficile conciliare la mia professione di medico con tutti gli altri lavori che mi appassionano”, ha poi concluso.