Giacomo Urtis ha partecipato in qualità di modello alla sfilata di Celli Centro Sposi a “Roma Sposa”. L’evento è stato condotto da Nathaly Caldonazzo, sua compagna d’avventura al “Grande Fratello Vip” e a “L’Isola dei Famosi”. L’ex gieffina aveva sponsorizzato l’evento su Instagram dando un’anticipazione: “Giacomo Urtis ci regalerà una sorpresa incredibile”, e così è stato.

Accompagnato dalle note dell’Ave Maria, il chirurgo dei Vip ha calcato la passerella sfoggiando un lungo abito da sposa, accompagnato da un velo e una coroncina. La mise ha stupito tutto il pubblico e Giacomo ha voluto ‘graffiare’ alcuni uomini in particolare. Infatti ha dedicato la sfilata in abito nuziale a “tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano! E così io mi sposo lo stesso!”. “Nessuno dei presenti chiaramente”, ha ribattutto divertita la Caldonazzo. “No, no, non conosco nessuno qua”, ha precisato Urtis.

Il video sta già facendo il giro del web e sono numerosi i commenti divertiti dal particolare outfit del cantante. “Giacomo Urtis versione barbie sposa ve lo giuro io mi sto sentendo male”, è stato uno dei tanti commenti su Twitter. E in risposta a un post pubblicato da “Biccy” risponde ironicamente: “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione non preoccupatevi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)

Giacomo Urtis: cambio di sesso in corso?

Recentemente il “Re del botox” ha stravolto il suo look, apparendo in pubblico con una lunga chioma bionda. Questo cambiamento ha destato sospetti nei suoi followers, che hanno ipotizzato una possibile transizione per l’ex gieffino. “Non devo cambiare. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”, ha replicato prontamente.

Giacomo Urtis dice basta al Gfvip

Dopo essere stato protagonista delle ultime due edizioni del famoso reality di Canale 5, quest’anno il noto chirurgo non ha alcuna intenzione di varcare la famosa porta rossa. Urtis ha dichiarato di aver bisogno di una pausa dalla casa più spiata d’Italia e confessa di non nutrire particolare apprezzamento per questa settima edizione del programma, motivo per cui preferisce fare un passo indietro.

Non sono mancate le critiche per gli attuali concorrenti della trasmissione, in particolar modo verso Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Giacomo accusa l’ex di Belen di peccare di narcisismo, insieme alla sorella di Elettra che userebbe il reality solo per la promozione del suo singolo.

Non chiude la porta, però, ad altre partecipazioni televisive ed ammette di puntare a “Ballando con le stelle”. Chissà se Milly Carlucci, che ha concluso con successo lo scorso dicembre la 17esima edizione della trasmissione, deciderà di portare il 44enne sulle piste da ballo il prossimo autunno.