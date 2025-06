Giacomo Giorgio, sui social della fidanzata Maddalena spuntano Fedez e Stefano De Martino

Le voci che si rincorrono da giorni, nelle ultime ore hanno trovato conferma: Giacomo Giorgio, star della seguitissima fiction Mare Fuori, ha postato una foto tra le sue storie Instagram dove si mostra in un bacio appassionato con la sua nuova fidanzata. Il talentuoso 27enne napoletano ha regalato ai fan una romantica immagine che lo ritrae immerso nella magica atmosfera della città di Roma insieme alla giovane. Il volto del detenuto Ciro Ricci si è sempre mostrato reticente nello svelare dettagli sulla propria vita privata. A quanto pare, però, ha deciso di sorprendere i fans.

Giacomo Giorgio non si nasconde più: chi è la sua nuova fiamma

“Se qualcuno conoscesse realmente come sono, poi non mi crederebbe più vedendomi nelle vesti di Ciro o di Enrico” aveva spiegato a Fanpage, sottolineando che la scelta di proteggere la sua sfera sentimentale è un’esigenza professionale. La ragazza che gli fa battere il cuore vive lontana dai riflettori: si tratta di Maddalena Botta, digital pr della maison Dolce e Gabbana. Alta, mora, capelli lunghi e tratti mediterranei, la dolce metà di Giorgio conta poco più di 13mila followers su Instagram, che tuttavia include alcuni dei nomi più famosi della tv e dei social, come quello dell’ex Madre Natura Paola Di Benedetto e di Fedez.

Sembra inoltre che Maddalena sia amica di Beatrice Vendramin, amica e collega di Giacomo. Circa due anni fa i due attori hanno lavorato insieme sul set di Noi siamo leggenda e, proprio in quel periodo, iniziarono a circolare dei rumor, prontamente smentiti, riguardo un’ipotetica relazione fra loro. Whoopse pubblicò su Instagram delle foto che li immortalavano a Milano, nei pressi dell’Armani Hotel, prima di salire insieme su un taxi.

A quanto pare il destino aveva altri piani per il bravissimo attore partenopeo e oggi finalmente i fan hanno saputo la verità proprio dal diretto interessato. Con Maddalena sembra formare una splendida coppia e chissà che i due non stiano progettando passi importanti per il futuro, vista l’inaspettata decisione di mostrarsi pubblicamente in un bacio mozzafiato.

Giacomo Giorgio, tra i follower della fidanzata anche Stefano De Martino

Altro Vip che spicca tra i seguaci della bella Maddalena è addirittura il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. L’ex volto di Amici, oggi punta di diamante della Rai, ha fatto molto parlare di sé recentemente. Sia per il successo professionale che per le presunte frequentazioni con varie ragazze. Al momento, però, se i risultati in termini di ascolti e di gradimento del pubblico parlano chiaro, riguardo alla sua vita personale il celebre volto dell’access time di Rai 1 non conferma e non smentisce.