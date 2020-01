Giacomo Gianniotti lascia Grey’s Anatomy? Caos tra i fan, la verità

Giacomo Gianniotti lascia il cast di Grey’s Anatomy? La verità sul futuro di Andrew DeLuca

Nelle ultime ore i fan di Grey’s Anatomy sono andati letteralmente in tilt, a causa di un post e alcune Storie condivise da Giacomo Giannetti su Instagram. Nella giornata di ieri, l’attore italiano ha pubblicato alcune dichiarazioni che hanno lasciato molti dubbi nei telespettatori. Molti si sono disperati all’idea di vedere Andrew DeLuca, che ha attualmente una storia d’amore con l’amata Meredith, uscire di scena improvvisamente. Le frasi da lui condivise sembravano dichiarare proprio questo. Scendendo nel dettaglio, l’attore aveva condiviso alcune Storie che parlavano della sofferenza di una grave perdita della carriera. Proprio per tale motivo, si è ipotizzato che Gianniotti avrebbe lasciato presto la nota serie televisiva. Ma i fan non devono assolutamente temere, in quanto il sito TvGuide ha dichiarato in queste ore che i post condivisi dall’interprete di DeLuca non riguardavano la sua posizione in Grey’s Anatomy.

Giacomo Gianniotti non lascia Grey’s Anatomy: le sue dichiarazioni hanno causato panico tra i fan

Giacomo Gianniotti non lascerà dunque la nota serie tv? Sembra proprio di no. “Oggi accetto finalmente la sconfitta, per una lunga battaglia in cui sono stato nelle ultime due settimane della mia carriera”, questa è una dei pensieri condivisi su Instagram dall’attore. E proprio questa dichiarazione è riuscita a causare il caos tra i fan della famosa serie tv. Subito dopo, l’interprete di Andrew DeLuca ci ha tenuto a rassicurare i propri fan, senza però fare riferimento alla sua posizione nella serie. L’attore ha confermato di stare “assolutamente bene” e non solo. Ha anche spiegato il motivo per cui ha condiviso queste dichiarazioni: “Volevo solo impartire un po’ di saggezza alla vita. È tutto. Va tutto bene! Grazie per la tua preoccupazione!”

Justin Chambers lascia il suo Alex, Gianniotti invece mantiene la sua posizione

Proprio in queste ultime ore, tra i fan, non si parla d’altro che dell’uscita di scena di Justin Chambers (Dr. Alex Karev). Dopo ben 15 anni, questo personaggio lascerà la serie ABC e tanti sono i telespettatori che si sono affezionati a lui nel tempo. E proprio questa novità ha portato il pubblico ad avere delle serie preoccupazioni sulla posizione di Gianniotti.