Grey’s Anatomy, Justin Chambers lascia la serie dopo 15 anni: l’annuncio

Grey’s Anatomy: l’attore Justin Chambers lascia la serie dopo ben 15 anni nei panni di Karev. L’annuncio sorprende i fan

Ci sono personaggi indimenticabili in Grey’s Anatomy; il dottor Stranamore, interpretato da Patrick Dempsey, fa parte di questo gruppo. Ma anche Justin Chambers farà sentire la sua mancanza. Il suo lungo viaggio nei panni del dottor Karev sta per terminare. L’attore, infatti, ha annunciato di voler dire addio alla serie, dopo ben 15 anni. Presente sin dal primo episodio, sono tanti i cambiamenti che il dottore ha vissuto sulla propria pelle nel corso delle stagioni: da ragazzo ribelle e dal carattere forte è passato dall’essere un uomo innamorato che ha anche sofferto per amore, come successe per il tumore di Izzie Stevens. La notizia arriva come un fulmine a cielo sereno. Inoltre, dopo la notizia del suo addio, ora rimangono solo tre degli attori della prima stagione, Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens.

Justin Chambers lascia Grey’s Anatomy: come finirà la storia di Alex Karev?

Un altro dei volti storici di Grey’s Anatomy lascia la serie. Sono passati ben 15 anni dalla prima stagione del medical drama tra i più amati di tutti i tempi, dopo ER. Ad annunciare la sua decisione è stato lo stesso attore in un comunicato stampa indirizzato a Deadline. “Non c’è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni“, ha esordito Chambers, con grande dispiacere. “Da ormai un po’ di tempo speravo di cambiare il corso della mia carriera, cambiare il mio percorso d’attore. E adesso che ho passato i 50 anni e sono benedetto dall’avere vicino a me una moglie che mi supporta e 5 figli meravigliosi, adesso è il momento giusto“, ha continuato ancora nella nota. Sembra che alla base di questa scelta ci sia la voglia di dare una sferzata alla sua carriera, e noi gli auguriamo di realizzare ogni suo sogno. Ma adesso cosa accadrà ad Alex Karev? Da tirocinante a capo di chirurgia, che fine avrà la sua storia?

Grey’s Anatomy: tutte le novità sulle prossime stagioni senza Alex

Ora la palla passa a Krista Vernoff, la showrunner di Grey’s Anatomy. Dopo questa esplosiva novità, sarà a lei a scrivere un finale perfetto per Alex Karev. I fan della serie hanno visto un Karev diverso, stagione dopo stagione. Ma chissà cosa ci riserverà ora la mente geniale della Vernoff. Speriamo solo non faccia la fine di Derek.