Giacomo Czerny e Martina Grado, crisi: parla lei, favola appesa un filo

Una delle coppie più amate tra quelle sbocciate a Uomini e Donne, vale a dire quella formata da Giacomo Czerny e Martina Grado, è in crisi. Ad annunciarlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha fatto sapere di aver parlato con l’ex corteggiatrice, la quale gli ha confermato che con il compagno ci sono dei problemi a livello sentimentale. Proprio Venza, poche ore prima di essere entrato in contatto con la giovane, aveva lanciato l’indiscrezione relativa alla crisi, ricevendo una segnalazione da un’utente che smentiva la voce. La persona intervenuta ha sostenuto che Czerny e Grado sono apparsi affiatati al matrimonio, svoltosi pochi giorni fa, di Paolo Crivellin e Angela Caloisi. Venza ha voluto vederci chiaro e approfondire il tema. Così è riuscito a sentire Martina che gli ha raccontato che è vero che sta vivendo un periodo complesso con l’ex tronista.

“Ho appena parlato con Martina. A malincuore devo dire che i due ragazzi non stanno vivendo un bel momento. Ma a differenza di altri non fanno teatrini sui social e cercano di risolvere le loro cose in privato. Semmai non dovessero recuperare l’armonia e la serenità che ogni coppia merita, saranno direttamente loro a dirlo pubblicamente! Ma io son fiducioso”. Così Amedeo Venza nell’annunciare la crisi tra i due ex volti di UeD.

Le tappe della love story, da Uomini e Donne alla crisi

Tra Giacomo e Martina la scintilla è scoccata nel 2021, nel corso dei rispettivi percorsi a Uomini e Donne. Percorsi che si sono incrociati. All’epoca lui era uno dei tronisti, lei una delle corteggiatrici. Riuscì a catturare l’attenzione del videomaker. E ne catturò anche il cuore. Czerny, infatti, scelse la signorina Grado. E da allora i due sono diventati inseparabili.

A differenza di molte altre coppie nate nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Giacomo e Martina non hanno mai cercato di fare hype grazie all’esperienza televisiva vissuta. Hanno preferito coltivare i loro sentimenti in modo riservato e senza particolare clamore. Ora la favola d’amore pare essere appesa a un filo, investita da una crisi del tutto inaspettata agli occhi dei fan.

Adesso non rimane che attendere e, ammesso e non concesso che quanto dichiarato da Amedeo Venza corrisponda perfettamente alla verità, non resta che aspettare che la coppia faccia chiarezza sulla sua situazione nei prossimi giorni. La speranza di chi fa il tifo per i due ex volti di UeD è che la frattura sentimentale possa essere sanata.