Ghemon a Sanremo, look troppo stravagante? “Ecco perché mi vesto così”

Le cose che sogni di fare in un futuro, quelle cose per cui sudi, prendi treni, dormi e mangi a caso; le cose con cui cerchi di convincere prima te stesso e poi gli altri, per cui a volte ti dicono che non sei tagliato e tu quasi quasi ci credi; le cose che gli scettici credono non farai; le cose che la tua anima desidera, ma una voce nella testa ti dice che non sei bravo abbastanza, le cose intermedie in cui non sei né carne né pesce, ne bozzolo né farfalla; quelle cose un giorno semplicemente le fai e ti accorgi a cosa è servita tutta la fatica. Sono in un posto bello con il cuore, in pace. #sanremo2019 #sanghemon #RoseViola