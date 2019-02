Ghemon soffriva di depressione e pesava 100 chili: parla il padre del rapper

Ghemon e la battaglia contro la depressione: la confessione del padre del cantante

La vita di Ghemon – vero nome Giovanni Luca Picariello – è tutt’altro che facile. Da poco il rapper è riuscito a sconfiggere una brutta depressione che l’ha colpito nel 2016. Il cantante non ha mai nascosto ai suoi fan questo aspetto della sua vita privata ma ora è il padre Salvatore a parlarne. In un’intervista rilasciata a Di Più Tv l’uomo ha spiegato in che modo è riuscito ad aiutare il figlio a combattere il male del secolo, la malattia che attanaglia tanti vip e persone comuni. “Mio figlio ha lasciato Milano, la città in cui abita, ed è venuto a stare con noi ad Avellino. Gli abbiamo fatto sentire il nostro affetto, lo abbiamo coccolato. Siamo stati attenti. Poi si è buttato nel lavoro e ha cercato con tutte le sue forze di uscire dalla depressione. Abbiamo potuto dare una mano standogli accanto, abbiamo superato questo problema insieme. Il Festival di Sanremo è stato un premio per lui, per le sue sofferenze, e per noi”, ha detto il signor Salvatore.

Come è iniziata la depressione di Ghemon

“Mi mancava la voglia di alzarmi e di fare qualsiasi cosa. Sentivo solo l’urgenza di dormire a qualsiasi ora del giorno. Abbassavo le tapparelle già alle ore 16”, ha raccontato tempo fa Ghemon. Ad aiutarlo inizialmente è stata la sua ex compagna, la disc jockey Bianca: “Mi portò da suo padre, un celebre neuropsichiatra. E la diagnosi fu che ero depresso”. Ghemon ha subito dopo cominciato un percorso di guarigione ma la relazione con Bianca è terminata. Oggi è felicemente fidanzato con l’organizzatrice di eventi e stilista Giulia.

Ghemon dimagrito: prima pesava più di cento chili

Il padre di Ghemon – che ha scelto questo nome per omaggiare l’omonimo personaggio del cartoon Lupin – ha anche svelato che il cantante è dimagrito molto negli ultimi anni. “Fino a qualche anno fa pesava più di 100 chili. Adesso però è dimagrito, sta benissimo. La cucina di mia moglie è un’ottima cucina e la mamma lo ha sempre viziato in tutto e per tutto”, ha ammesso il signor Salvatore, che ha sostenuto Ghemon pure nel suo percorso universitario. Il 36enne è infatti laureato in Giurisprudenza ma ha preferito concentrarsi sulla musica anziché fare l’avvocato.