Ghali con la nuova fidanzata, il bacio del rapper e l’addio all’ex Mariacarla

In questo periodo non sono state poche le volte in cui si è parlato di Ghali, e non solo per via della musica: avrete senz’altro saputo ad esempio del polverone alzato da Gué Pequeno che con alcune dichiarazioni piuttosto discutibili sul modo di vestire del trapper si è attirato parecchie critiche. Oggi torniamo a parlare di Ghali non per questo ma per la sua vita privata che già finora è stata al centro dell’attenzione per la relazione che aveva con la super modella Mariacarla Boscono. Ebbene la situazione è cambiata radicalmente, visto che non solo Ghali non è più fidanzato con lei ma pare aver trovato anche una nuova fiamma. Una nuova sconosciuta fiamma. A dare l’esclusiva è stato il sempre aggiornato Chi che non si è limitato a scrivere un pezzo ma ha anche pubblicato delle foto parlanti, destinate senz’altro a fare il giro del web. Veniamo al dunque.

Nuova fidanzata Ghali, nel 2020 il trapper riparte da lei: cena romantica a Milano

In queste foto Ghali bacia una ragazza che non è Mariacarla Boscono e che al momento non ha né un nome né un cognome; sappiamo soltanto che i due hanno passato una serata romantica al ristorante “Da Giacomo” a Milano. Sorrisi, tenerezze, sguardi dolci e anche un baciamano da parte del trapper: questo ciò che si evince dalle foto che Chi ha pubblicato di recente e che ci mostrano un Ghali davvero innamorato. Il settimanale non ha rivelato dettagli che in qualche modo possano farci conoscere meglio la nuova fidanzata: al momento si tratta infatti di una ragazza sconosciuta che sarà presentata ufficialmente da Ghali quando la coppia vorrà.

Ghali fidanzata 2020: poche informazioni sulla nuova fiamma del trapper

Non abbiamo informazioni neanche sulla nuova relazione, nel senso che i due ci sembrano innamorati ma nessuno potrebbe smentire il fatto che la cena sia solo uno dei primi appuntamenti e nient’altro; non sappiamo insomma se stiano insieme da tanto tempo o se invece si tratta di una conoscenza nata da poco. Se ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo. Sperando che potremo farlo parlandovi di questioni amorose e non dell’ennesimo scontro tra rapper.