Ghali inedito: “Dopo l’aggressione un unlock dentro di me”

Parole dal sapore amaro quelle scritte nelle ultime ore dal rapper Ghali sul suo profilo nel noto social network Instagram. Il cantante è tornato quindi per la prima volta a raccontare il suo stato d’animo dopo l’aggressione subita da parte di una sua fan, che si è intrufolata nella sua villa di Buccinasco lo scorso luglio. La ragazza originaria di Benevento sembra avesse fatto un lungo viaggio in treno prima di raggiungere la residenza dell’artista. Dopo aver individuato l’abitazione, inizialmente si è diretta verso la macchina di Ghali, poi si è spostata in giardino, quindi ha raggiunto il cantante. Nel suo lungo post Ghali ha fatto un’inaspettata confessione: “Da quando quella ragazza mi è entrata in casa mettendo in pericolo la vita mia e di mia madre c’è stato un unlock dentro di me“. Poi il cantante ha chiesto ai suoi fan di non arrabbiarsi se gli capiterà di rifiutare di farsi fotografare o camminerà veloce a testa bassa.

Le paure di Ghali

Ghali ha esordito il suo lungo ed emozionante post dicendo: “Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza” – quindi ha aggiunto – “tornerà tutto come prima“. La musica di Domenico Modugno sembra aver catturato il rapper. In questo momento il cantante si è dichiarato curioso e ha voglia di ascoltare la musica dei suoi colleghi. Questo per lui è il momento di focalizzarsi principalmente sulla sua arte. Il cantante ha poi ammesso di aver paura nel raccontare apertamente e condividere con i fan tutte le sue idee su alcuni importanti avvenimenti che stanno scuotendo le coscienze in tutto il mondo. Le rivolte in alcuni paesi arabi, l’arrivo dei migranti sui barconi in Italia, George Floyd sono solo alcuni dei temi che hanno suscitato delle riflessioni nel cantante. Però stavolta il rapper ha preferito tenerle per sé.

Momento fragile per Ghali

Poi l’amara considerazione: “A volte avere paura è da egoisti del ca..o“. Il cantante ha poi ammesso che non ha avuto voglia neanche di parlare con suo padre. Lui ha riferito di un “momento fragile“, durante il quale molte cose sono cambiate. Le parole di Ghali hanno scosso molto i fan, che numerosi stanno invadendo il suo profilo Instagram, lasciando attestazioni di affetto, like e cuoricini.