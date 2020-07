Ghali aggredito in casa sua da una fan 22enne: arrivano i carabinieri

Da Benevento a Milano per mettere a soqquadro la casa del proprio beniamino, vale a dire il rapper Ghali. Una storia alquanto strana, con protagonista una giovane ragazza di 22 anni che da un paesino della provincia beneventana ha raggiunto Buccinasco in treno, intrufolandosi nel giardino della villetta del noto cantante. Qui, ha atteso che lui rincasasse per poi iniziare a distruggere quel che le è capitato a tiro. Ad esempio vasi e altri oggetti presenti nell’abitazione. L’episodio è avvenuto ieri sera sabato 11 luglio intorno alle 21.30. Inoltre, secondo quanto trapelato finora (la notizia è stata data dal quotidiano Il Giorno), la ragazza avrebbe poi tentato di aggredire l’artista che non ha riportato danni fisici. Alla fine sono intervenute le forze dell’ordine.

Ghali aggredito nella propria abitazione

La 22enne beneventana, dopo essere stata fermata dalle forze dell’ordine, è stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio dopo essere stata bloccata dai carabinieri che l’hanno condotta in ospedale, non solo per verificare che non si fosse ferita, ma anche per accertamenti di tipo psichiatrico in quanto non avrebbe quasi mai smesso di gridare. Un atteggiamento per nulla consueto, visto che la giovane ha continuato a dare in escandescenze, apparendo totalmente fuori controllo e fuori di sé. La 22enne, durante la sua sortita in terra milanese, ha addirittura tentato di buttare addosso al cantante una bottiglietta d’acqua. Una volta fermata ha sostenuto di essere una sua fan e di volerlo incontrare. La giovane è stata rilasciata ed è stata solo denunciata a piede libero.

Ghali ha una nuova fidanzata

Momento di grandi cambiamenti per il rapper che di recente ha pubblicato il singolo Dna. Non solo: novità anche nella sua vita sentimentale. L’artista ha chiuso da poco la sua relazione con la sua ex, di professione modella, per iniziare una nuova avventura amorosa. Una donna mora gli ha rapito il cuore, come dimostrano le foto recentemente pubblicate dal settimanale Vero. Con la ragazza, dal nome ancora non reso noto, ha passato un romantico weekend nella città degli innamorati per eccellenza, vale a dire Venezia.