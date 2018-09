Ghali, dal doloroso passato al successo: “Mia mamma resta la mia vita”

Ghali si racconta a Studio Aperto, dal suo doloroso passato al grande successo: in tutto questo la mamma resta il suo punto fermo

Ghali ai microfono di Studio Aperto rivela quanto la musica sia importante per lui per riuscire a raccontare ciò che ha passato e che prova ora. Stiamo assistendo a un enorme successo del rapper, arrivato come un vero ciclone nella musica italiana. Ma dietro le sue canzoni c’è un passato molto doloroso. Ghali è cresciuto a Baggio, nella periferia di Milano. Qui la sua vita è sempre ruotata intorno a un’unica figura, la mamma. Il padre, invece, è stato arrestato e madre e figlio hanno continuare a vivere da soli. Poi è arrivato il grande successo, tra triplo disco di platino e milioni di fan che lo supportano. I posti in cui si esibisce diventano sempre più stretti, rivela lo stesso Ghali. Le persone che lo appoggiano aumentano sempre di più. Nato da genitori tunisini in Italia, ama tantissimo il nostro Paese. A confermarlo ci pensa il suo singolo di successo Cara Italia. Proprio con questa canzone è riuscito a entrare ufficialmente nel cuore degli italiani.

Ghali pronto per il suo nuovo show, il grande amore per la mamma

Triplo disco di platino e ora a 25 anni Ghali è pronto per il suo tour. “Lo show che ho sempre voluto”, ammette il rapper parlando delle tappe che farà in diverse città in Italia. Anche in mezzo a tutto questo successo, il cantante rivela che la sua vita resta comunque la sua mamma. “Se faccio un giro nella mia testa c’è l’immagine della mia mamma”. Una dichiarazione molto forte, che conferma il grande amore che Ghali prova nei confronti della donna della sua vita. Cantare per lui significa scavare dentro se stesso, raccontare un po’ cosa prova e cosa ha provato nel suo passato. I milioni di fan che lo seguono, lo amano sempre di più, tanto che i posti in cui si esibisce diventano sempre più stretti.

Ghali, i milioni di fan al suo fianco e l’importanza del quartiere Baggio

Tantissime sono le persone che hanno inserito il rapper tra i loro cantanti preferiti. Non sono solo i suoi pezzi a permettere questo successo, ma anche la sua grande sensibilità, provata da diversi gesti nei confronti dei fan. Grandi traguardi quelli raggiunti da Ghali, entrato ormai nella musica italiana, soprattutto grazie al singolo Cara Italia, una lettera d’amore al nostro Paese. Durante l’intervista il rapper ammette che spesso torna a Baggio, il quartiere milanese dove ha vissuto la sua infanzia difficile. “Mi aiuta a vivere la realtà”, rivela Ghali parlando della periferia occidentale del capoluogo lombardo.