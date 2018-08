Ghali regala un biglietto per un suo concerto ad una fan: il gesto

Al concerto da sola: Ghali manda un biglietto alla fan per andare in compagnia

L’umiltà e l’altruismo sono caratteristiche sempre più note del re della trap Ghali. L’artista ha più volte dimostrato la sua vicinanza ai fan e un nuovo gesto verso una di loro lo conferma ancora una volta. Ghali ha regalato un biglietto per un suo concerto ad una sua sostenitrice. Il messaggio della fan e la risposta del rapper sono stati pubblicati dallo stesso Ghali sulle sue ig stories. “Ghali, il biglietto è uno. Perché io, nonostante tutto, al tuo concerto ci vengo. Da sola, ma ci vengo“ ha scritto l’ammiratrice al suo idolo inviando la foto del biglietto del tour.

Ghali e il regalo per la sua fan: il messaggio

La risposta del re della trap non si è fatta attendere. “Ciao! Scegli una persona con cui vorresti venire, scrivimi un tuo indirizzo e ti mando io un biglietto per lei“ ha scritto Ghali alla sua fan. Quando si va ad un evento come un concerto è bello andare in compagnia di chi condivide la tua stessa passione. Ma quando nessuno può accompagnarti per svariati motivi e l’artista ti piace così tanto, sei disposto ad andare anche da solo. E poi ci sono persone come Ghali che fanno questo genere di sorprese.

Ghali e le dimostrazioni di gratitudine ai suoi sostenitori

Solo pochi giorni fa, Ghali ha risposto pubblicamente ad una lettera che le aveva mandato una fan tramite e-mail. Dimostrazione, ancora una volta, di quanto il rapper tenga ai suoi sostenitori.