GFvip, Sonia Bruganelli vestiti: i nomi degli stilisti emergenti

Sonia Bruganelli ha rivelato nelle ultime ore in alcune Instagram stories i nomi di tre dei quattro stilisti emergenti che la vestiranno con le loro creazioni uniche al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è una delle nuove opinioniste del reality.

Nelle settimane precedenti avevamo già rivelato quale era stata la prima stilista scelta dalla manager. Sempre molto elegante e griffata, Sonia stavolta ha voluto fare una scelta controcorrente e decisamente più popolare. A dispetto di chi le contesta sempre l’ostentazione del lusso in cui vive, la Bruganelli invece per il Grande Fratello vestirà abiti non firmati.

O meglio, firmati, ma da stilisti emergenti. La moglie di Paolo Bonolis sta dando quindi a quattro giovani talenti la possibilità di andare con lei su una delle passerelle più seguite della televisione italiana. Il reality condotto da Alfonso diventa anche una vera e propria vetrina di moda.

E anche i begli abiti contribuiscono a far sognare. Nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha svelato nelle sue Instagram stories che i 3 stilisti già scelti per l’occasione sono: Riccardo Lamanna, Giuseppe Serra e Laura D’Andrea. In un post di ringraziamento pubblicato su Instagram, quest’ultima ha rivelato che le sue creazioni sono uniche e rispettose anche del gusto di Sonia.

Serra ha origini sarde e nel 2019, grazie alla sua collezione ‘Sa mama’ e su sole’ ha portato l’isola nella moda internazionale, vincendo il prestigioso premio Pitti Tutoring & Consulting Reward. Chissà dunque se nei vestiti che indosserà Sonia al Grande Fratello Vip ci saranno anche tracce della Sardegna, delle sue storie millenarie e delle sue magiche favole.

Cosa sappiamo invece del terzo stilista emergente che vestirà la Bruganelli? Si chiama Riccardo Lamanna, è un canosino di nascita ma milanese d’adozione. La sua cifra stilistica è sempre orientata al mondo dell’arte creativa, della moda e delle griffe.

I suoi capi vengono cuciti ancora con ago e filo, rigorosamente rifiniti a mano, scegliendo sempre dei materiali di altissima qualità. Con le sue scelte, Sonia ha sposato anche le idee ed i messaggi che questi giovani creatori del made in Italy portano con sé. Una scelta che premia decisamente la nuova opinionista del Grande Fratello Vip.