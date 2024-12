GF, Zorzi parla del presunto flirt con Lorenzo: scatta la denuncia

Tommaso Zorzi è una furia contro i “gossippari”. Ma, si proceda con ordine. Negli ultimi giorni si è discusso molto, forse troppo, della presunta omosessualità di Lorenzo Spolverato. Il gossip, già alimentato da settimane di speculazioni, ha raggiunto il culmine quando Luisa, madre di Shaila Gatta, è entrata nella Casa del Grande Fratello e ha sussurrato alla figlia che il fidanzato sarebbe gay. Una voce che, secondo lei, sarebbe ormai di dominio pubblico. Questo gesto ha scatenato una polemica sui social, con molti che hanno accusato la donna di aver fatto outing al gieffino.

Durante la puntata del reality di Canale 5, andata in onda lunedì 16 dicembre, Lorenzo ha smentito le dichiarazioni di Luisa, ribadendo di essere etero e sottolineando che, anche se fosse stato gay, non ci sarebbe stato nulla di cui vergognarsi. In seguito, è intervenuto anche il padre di Spolverato, che ha confermato la smentita del figlio. Tra i vari rumors emersi su Spolverato, ce n’è uno che coinvolge Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Una nota esperta di gossip ha recentemente insinuato che Zorzi e Spolverato avrebbero avuto un flirt in passato. Non solo: secondo questa ‘gossippara’, l’influencer milanese sarebbe intenzionato a rivelare pubblicamente di essere stato legato a Lorenzo, con l’obiettivo di sbugiardare il gieffino dopo le smentite fatte dentro la Casa più spiata d’Italia. A fronte di queste voci, Tommaso ha deciso d’intervenire, negando il flirt e dichiarando di aver già avviato azioni legali contro la responsabile di tali indiscrezioni. In alcune storie pubblicate su Instagram, il volto di Cortesie per gli Ospiti ha detto:

Da ieri una tale signora del gossip si sta dilettando a dare notizie assolutamente false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo. Dicendo che io ho avuto una storia o una relazione segreta con questo Lorenzo da anni e io adesso lo voglio sput*anare dicendo al mondo che è omosessuale. Cioè una roba… Quando lo leggevo ero talmente intrigato perché non sapevo chi fossero, a parte me, tutti gli altri personaggi di questa storia che lei racconta, in primis Lorenzo che non ho idea di chi sia. Ma dato che questa signora sta dando questa notizia come certa, si è beccata una bella querela per diffamazione aggravata. Può continuare a dire e fare quello che vuole, tanto sono tutte cose che io aggiungo in caso alla querela. Ma volevo rassicurare tutti gli altri che non conoscono assolutamente queste persone, sono completamente estraneo ai fatti.

Zorzi ha poi sottolineato quanto certi gossip possano fare male, sia a lui che alle persone a cui vuole bene, e ha lanciato un messaggio importante ai suoi follower:

Il fatto che io solitamente non risponda mai a queste cose, non significa che non le legga e che non abbiano un impatto su di me, sulla mia famiglia, su chiunque le legga, su magari le mie situazioni private di persone con le quali ho dei rapporti veri, nella vita reale che si trovano a dover leggere illazioni di questo tipo sul mio conto. Non fa parte del gioco, non sono cose che debbono per forza fare parte del gioco. O se fanno parte del gioco, fa anche parte del gioco tutelarsi. Lo sapete, non rispondo quasi mai, ma a un certo punto uno si rompe anche un po’ il ca**o.

Sebbene Tommaso non abbia fatto nomi, tutto lascia pensare che l’esperta di gossip in questione sia Deianira Marzano. Proprio di recente, infatti, Deianira aveva parlato su Instagram del presunto flirt tra Zorzi e Lorenzo Spolverato. Dopo le storie pubblicate da Zorzi, la Marzano ha risposto in modo polemico su Twitter, scrivendo: “Visto che non gli arrivano i messaggi. Piuttosto pensasse lui a non diffamare la gente. Che parla assai di tutti per Milano.”