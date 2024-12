GF, Zeudi vs Helena: Stefania Orlando stronca l’ex Miss Italia

Giornata particolarmente complicata per Zeudi Di Palma e Helena Prestes. L’ex Miss Italia infatti, nelle ultime ore ha iniziato a dubitare dei sentimenti della modella nei suoi confronti e si è detta ormai certa che la loro relazione sia costruita su una menzogna. Un teatrino messo in piedi appositamente dalla Prestes con il solo e unico scopo di creare una nuova dinamica tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

A provocare questi dubbi nell’ex Miss Italia è stato il recente riavvicinamento di Helena a Javier Martinez. Una scelta che per Zeudi è stata di pessimo gusto e che l’ha portata a dubitare seriamente della sincerità di Helena nei suoi confronti. La gieffina nelle ultime ore si è sfogata con gli altri inquilini della Casa ma qualcuno, stanco di sentire le lamentele dell’ex Miss Italia, ha deciso di dire la sua.

Zeudi vs Helena: parla Stefania Orlando

Zeudi nel pomeriggio di oggi, domenica 29 dicembre, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa e ha quindi parlato con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia del suo malumore circa il rapporto con Helena Prestes e il comportamento di quest’ultima nei suoi confronti. Uno dei suoi interlocutori è stato Luca Calvani, al quale la gieffina ha ammesso di aver previsto quanto successo tra lei e Helena: “Quello che avevo pensato si è rivelato“.

Inoltre, nel corso dello scambio, l’ex Miss Italia ha anche aggiunto di essere consapevole del fatto che le cose tra lei e Helena non torneranno come prima e che quindi d’ora in avanti tornerà a giocare da sola: “Sono abbastanza cosciente della realtà dei fatti. Lei me l’ha detto proprio: siamo realiste, siamo migliori amiche e basta”.

Insomma, sembra proprio che le due siano arrivate a un punto di non ritorno e che, molto presto, decideranno di mettere fine una volta per tutte al loro rapporto. Per qualcuno però Zeudi nelle ultime ore si è mostrata un po’ troppo drammatica e il fatto che non abbia letteralmente parlato di altro se non della sua delusione nei confronti della Prestes ha fatto accendere la miccia.

Stefania Orlando infatti, di fronte all’ennesima lamentela di Zeudi, ha deciso di prendere la parola, esprimendo in breve ciò che pensa sulla questione: “Ricordiamoci che vi conoscete da un mese/20 giorni!”.

Un commento a dir poco lapidario e con il quale la conduttrice ha voluto cercare di ridimensionare la situazione. Le parole della Orlando però non sono piaciute molto a Zeudi, che ha poi ammesso di essersi sentita ferita dalle dichiarazioni della coinquilina. I fans del programma invece hanno dimostrato di essere totalmente d’accordo con Stefania Orlando e di non poterne letteralmente più di sentire le lamentele di Zeudi.

A questo punto rimane solamente una domanda: come andranno a finire le cose tra le due? Come insegna la storia del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia mutano molto in fretta e quindi non resta da fare altro che attendere per vedere se Zeudi e Helena riusciranno a trovare un punto di incontro o divideranno per sempre le loro strade.