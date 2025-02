GF, Zeudi “Miss Falsità”, rigirata la frittata su Helena: cosa ha detto

Fino a neanche due settimane fa nessuno si sarebbe mai aspettato questo netto cambio di rotta al Grande Fratello. Se prima Helena, Zeudi e Javier sembravano essere pappa e ciccia e sembrava esserci un’affinità palpabile dallo schermo, oggi questa magia non esiste più. Almeno, non tra Zeudi e la nuova coppia, i cui rapporti si sono raffreddati e sembra esserci un astio non indifferente. Probabilmente ancora ignara della notte di passione amorosa tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana, Zeudi De Palma stamattina si è svegliata con la luna storta. La puntata di ieri sera non è stata semplice per l’ex Miss Italia, che si è trovata nuovamente a discutere prima con Javier, poi anche con Helena. C’è della confusione in corso, ma c’è anche un rigiro di parole e di situazioni che al web non sono andate proprio giù. “Miss Falsità“, è questo il nome che le è stato appioppato su X: il motivo? Essere andata in giro per la Casa cambiando una versione dopo l’altra e confermando di non avere le idee molto chiare.

Helena e Javier in love, ma Zeudi non è convinta e rema contro: le ultime parole

“Dopo la clip il giorno dopo lei mi provocava che voleva baciarmi, la sera dopo mi provocava e allora io l’ho dato…“, è questa l’ultima dichiarazione di Zeudi sul suo rapporto con Helena. Ne ha parlato stamattina con Mavi, alludendo al fatto che lei abbia semplicemente risposto alle provocazioni della Prestes, perché comunque infatuata di lei.

“io non ho mai corteggiato helena. è lei che quando sfilava perla maria viene e fa: io comunque ho capito, sei come me, uno spirito libero. stavamo sedute, mi giro e me la ritrovo vicina e mi aveva fatto capire. dopo la prima clip la sera stessa c’è stato un abbraccio. il giorno… pic.twitter.com/pG3ngM9t6X — ei belíssima 🪂 (@edoruta) February 7, 2025

Su X l’andamento è piuttosto evidente: “Questa nel giro di 24 ore cambia versione 30 volte“, scrive un utente. Espressione accolta da tantissime altre persone e il perché è evidente a tutto il pubblico: la giovane napoletana non sembra avere le idee molto chiare sulla sua situazione sentimentale. Chi le piace davvero? Che cosa vuole realmente? Sembra quasi che ora che Helena e Javier si sono avvicinati (resta vivo il dubbio che sia tutto dovuto a una spinta degli autori, ma proviamo a credere nell’amore, per una volta), Zeudi abbia solo una precisa intenzione: “fare le campagne elettorali contro quella di cui si era invaghita per farla passare male agli occhi degli altri”. Parole lette su X, parole che fanno riflettere da un punto di vista di dinamiche del GF.

#helevier #grandefratello #heleners #javi7 CHIARA:” SE HELENA L’AVESSE NOMINATA, SAREBBE STATO COERENTE

Cavolo ZEUDY ha sparlato tutta la settimana di lei”👏🏻👏🏻👏🏻 STEFY:” HA FATTO UNA SCENEGGIATA IERI” ZEUDY DEMOLITA ANCHE DALLA SUA AMICHETTA 🤣🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/xBOVism7cK — Miranda Priestley ( CRITICA DEI REALITY) (@NoaHarrison25) February 7, 2025

Insomma, Zeudi non sembra essere così attenta alla sensibilità di Helena, tant’è che ne ha parlato male tutta la settimana pre-puntata. Cosa per altro confermata anche da Chiara parlando con Stefania: “Se Helena l’avesse nominata sarebbe stato coerente. Cavolo Zeudi ha sparlato tutta la settimana di lei“. Eppure, ieri sera è stata proprio De Palma ad avere pianto pensando che la modella l’avesse nominata.

Come al solito regna il caos, ma siamo pronti a un’altra versione…l’ennesima.