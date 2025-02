GF, Helena e Javier fanno l’amore: “È stato bello” e il dettaglio parla

E dopo il bacio è arrivata anche la notte di passione per Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. L’idea di far trascorrere dei momenti romantici ai due gieffini tanto amati dal pubblico ha fatto centro. La produzione ha deciso di permettere a questi due concorrenti di viversi da soli una notte nel Tugurio, tramite una sfida in piscina. Helena è riuscita a battere Shaila Gatta e ha poi scelto, come tutti immaginavano, di portare con sé Javier.

Così dopo la 29esima puntata, i due sudamericani hanno cenato insieme nel Tugurio, da soli e senza intromissioni da parte dei loro coinquilini. La diretta si è poi fermata e il pubblico, in particolare i loro fan, hanno iniziato a chiedersi cose fosse accaduto dopo. A svelare che c’è stato molto di più di un bacio tra loro, sono stati i due diretti interessati in queste ore, ancora avvolti tra le coperte nel letto.

“Tu sei pazza, sei proprio pazza nell’animo, sei una pagliaccia sei”, dichiara felice Javier stamattina, abbracciando Helena. Quest’ultima continua a coccolarlo e, intanto, afferma: “Che bello che è stato ieri sera”. Questa frase ha mandato in tilt i fan di questi due protagonisti della Casa più spiata d’Italia, come se fosse una conferma al fatto che hanno appena trascorso una notte di passione. “Sì, tantissimo”, replica Martinez soddisfatto. E non finisce qui.

Infatti, c’è un altro dettaglio che conferma che Helena e Javier hanno fatto l’amore stanotte al GF. Agli occhi dei fan più attenti del programma i minimi dettagli non sfuggono mai. E anche questa volta questi telespettatori sono riusciti a individuare un dettaglio chiave. Ebbene l’inquadratura della regia del reality show condotto da Alfonso Signorini, come è possibile notare tra le immagini che girano sul web, mostra la Prestes e l’argentino ancora nel letto insieme e la confezione di un preservativo aperta!

Non si sa se i due concorrenti si siano accorti di aver lasciato questo dettaglio in bella vista. Di certo, nelle prossime ore, saranno loro a svelare, parlando con chi li sostiene nella Casa, di questa notte passionale trascorsa nel Tugurio. Tutto fa pensare che, andando sempre più avanti, la produzione punterà su questa love story, che sembra essere appena iniziata. La passione ormai è scattata, ora tocca attendere i passi successivi.

In particolare, il pubblico vorrebbe vederli parlare di sentimenti, nella speranza che Martinez non si tiri indietro ancora una volta. Dopo i primi baci dati a Helena, Javier aveva fatto delle affermazioni che avevano deluso un po’ tutti. Dunque, bisognerà capire come si muoverà ora il pallavolista argentino dopo questa notte di passione.