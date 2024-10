GF, Yulia pessima: “Che schifo, non si lava”. Di chi parla

Nel corso della scorsa notte, al Grande Fratello ne sono successe di cotte e di crude. Nel mirino dei social, oltre a Shaila, ci è finita soprattutto Yulia Bruschi che, nel corso di una chiacchierata con la Gatta, ha pronunciato giudizi poco carini nei confronti di una delle altre coinquiline. Inutile dire che il comportamento di Yulia ha sollevato una vera e propria bufera social: tanti utenti e fans del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno infatti commentato l’accaduto scagliandosi contro Yulia e Shaila mentre, molti altri hanno cercato di capire a chi si riferisse la gieffina. Ecco quindi riassunte le teorie più quotate circa la misteriosa identità della persona pesantemente criticata.

Le dichiarazioni shock di Yulia

Come anticipato, nel mirino dei social vi è attualmente una conversazione che Yulia ha intrattenuto nel corso della notte appena trascorsa con Shaila Gatta. Mentre le due erano distese sul letto, Yulia ha infatti alzato le coperte sulle loro teste e, sapendo di non essere microfonata, ha iniziato a parlare molto male di un’altra gieffina, lasciandosi andare a dichiarazioni non proprio delicate nei suoi confronti.

La Bruschi pensava di non essere sentita ma non ha fatto i conti con l’orecchio attentissimo dei telespettatori che ieri sera stavano seguendo la diretta, che sono quindi riusciti a decifrare le dichiarazioni della gieffina. “Che schifo. Non si lava, non si lava nemmeno i denti. C’ha i gatti morti in testa, c’ha sempre le cose degli altri addosso. Ed è falsa come la me**a, recita”, sono state le, a dir poco, pungenti parole di Yulia nei confronti di una delle sue coinquiline.

Shaila e Yulia:

-Non si lava, c'ha i gatti morti in testa, c'ha sempre le cose degli altri addosso.

-E' falsa come la merda.

Di chi parlano? Forse lo scopriremo in puntata se mandano pure sta clip.😆#GrandeFratello pic.twitter.com/PuG7KNRWsh — Violett926 (@violett926) October 12, 2024

Di chi sta parlando Yulia?

Nonostante la gieffina si sia ben guardata dal pronunciare il nome della persona oggetto di quelle pesanti critiche, molti telespettatori e utenti di X, ex Twitter, hanno iniziato a mettere in piedi le teorie più disparate per cercare di capire di chi stesse parlando Yulia.

Al momento, stando a quanto si legge dai social, il nome più quotato risulta essere quello di Jessica Morlacchi. Un’ipotesi avvalorata anche dal fatto che tra le due ci sia parecchia tensione. Inoltre, nel corso delle passate settimane sono state molte le occasioni nelle quali le due coinquiline si sono punzecchiate e hanno discusso animatamente. Tutti dettagli che fanno decisamente pendere l’ago della bilancia verso Jessica.

Ci sono però anche altre opzioni sul tavolo, e una di queste vede protagonista Mariavittoria Minghetti. Anche in questo caso, molti sono convinti che si possa trattare di lei, in quanto la Minghetti e Yulia non hanno particolarmente legato all’interno della Casa.

“Sono o Jessica o Mariavittoria, anche perché le odiano“, “Indipendentemente da chi parlano, questo fa capire il loro livello di intelligenza e umanità“, “Di Jessica”, “Forse Mariavittoria”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti su X e relativi alla spinosa vicenda.

In ogni caso, come affermato precedentemente, l’ipotesi più probabile rimane la prima e in molti non vedono l’ora di assistere alla puntata di lunedì 14 ottobre, quando, con molta probabilità Alfonso Signorini coglierà l’occasione per parlare dell’argomento e, magari, chiarire una volta per tutte a chi fossero rivolte le parole di Yulia.