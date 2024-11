GF, Yulia asfalta Lorenzo: “Aggressivo, sai quante cose so di te?”

La divisione tra Casa e Tugurio continua a generare dissapori al Grande Fratello. Esattamente una settimana fa, i concorrenti sono stati divisi, riportando in auge il noto Tugurio per animare le dinamiche del programma, i cui ascolti sono sempre più disastrosi. “Le ‘coppie’ sono state chiaramente le prime a essere separate, con Lorenzo, Yulia, Alfonso e Stefano lontani rispettivamente da Shaila, Giglio e Federica.

Questo ha generato un clima di nervosismo generale e acceso numerosi scontri tra gli inquilini. Durante il compleanno di Lorenzo, festeggiato il 28 novembre, una lettera scritta da Helena per lui ha scatenato un pesante litigio tra Shaila e la brasiliana. In quell’occasione, l’ex velina ha davvero esagerato con l’influencer, tirando in mezzo anche il suo Paese d’origine e la famiglia, urlandole contro per dieci minuti di fila. Sui social si è scatenata una bufera contro la ballerina, accusata di razzismo, mentre lo staff di Helena ha chiesto al Grande Fratello di prendere provvedimenti per il bullismo che starebbe subendo.

Ebbene, dopo Shaila, è stato il turno del fidanzato Lorenzo di diventare protagonista di una furiosa lite. Nonostante in Casa andassero d’accordo, la convivenza forzata nel Tugurio sembra aver messo a dura prova il rapporto tra Spolverato e Yulia Bruschi. Dopo il litigio di due giorni fa, ieri sera, 29 novembre, i due si sono scontrati nuovamente, durante il quale la giovane toscana ha persino minacciato di rivelare segreti sul modello milanese. La tensione tra loro è ormai evidente e Yulia, esasperata, ha finalmente detto a Lorenzo ciò che pensa di lui, dichiarando: “Sei aggressivo e i tuoi atteggiamenti del ca**o non mi piacciono”.

Dopodiché, la Bruschi l’ha accusato di fare sempre la vittima e di essere un “bimbetto” che “fa due versi e va in confessionale”, per poi cambiare totalmente atteggiamento. Quando Lorenzo le ha detto di scendere dal piedistallo, Yulia ha quindi sganciato uno scoop: “Ma sai quanti cavoli tuoi so e non li ho detti fino ad oggi? Ma vergognati. Ma sei impazzito? Ti devi vergognare”.

“Sei aggressivo e hai dei atteggiamenti del caz*o” Yulia sta servendo da ieri contro il

ratto Lorenzo, non fatela smettere mai.#grandefratellopic.twitter.com/Vw5SriGDei — sisonokevin (@si_sonokevin) November 29, 2024

Non è la prima volta che nella Casa si accenna all’esistenza di segreti inconfessabili su Spolverato, e molti telespettatori si chiedono cosa il giovane gieffino stia nascondendo. Quando Yulia ha lanciato questa provocazione, Lorenzo è apparso visibilmente preoccupato, al punto da sottolineare che, anche se un’amicizia può finire, certi segreti non dovrebbero mai essere rivelati. “La pazza sono io che ti ho difeso quando eri nel torto marcio più assoluto. Abbassa la cresta, perché l’atteggiamento da gangster con me non funziona!”, ha aggiunto la gieffina. A questo punto, resta da vedere come reagirà Shaila Gatta a queste dichiarazioni, considerando il legame di amicizia che la unisce a Yulia.