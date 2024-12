GF, volano stracci tra Amanda e Mariavittoria. C’entra Helena

Mancano ormai poche ore alla prossima puntata del Grande Fratello e i gieffini sono decisamente in fibrillazione. In particolare, nella giornata di oggi gli animi si sono scaldati proprio nel Tugurio dove, attualmente, sono “recluse” Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Le due infatti hanno avuto un confronto abbastanza acceso su quanto successo negli ultimi giorni nella Casa più spiata d’Italia e la “colpa” è proprio di Helena Prestes. Ecco perché e cosa è successo.

Amanda vs Mariavittoria

Inizialmente sembrava che tra Mariavittoria e Amanda potesse nascere un bel sentimento di amicizia ma, a quanto pare, le cose non stanno proprio così e nelle ultime ore le due hanno dimostrato ai telespettatori di avere qualche conto in sospeso.

Non è però una grande novità, dal momento che ultimamente le discussioni tra le due si sono intensificate parecchio. Oggi però le cose sono precipitate in un batter d’occhio e la Lecciso si è letteralmente scagliata contro la Minghetti, a causa del recente atteggiamento della dottoressa verso una delle gieffine più chiacchierate di questa edizione del reality show, Helena Prestes.

“Non sei mia madre, basta difenderla“ ha risposto per le rime Mariavittoria, dopo che Amanda le aveva inveito contro per aver mostrato un atteggiamento scontroso nei confronti di Helena nelle ultime settimane. “Con lei non ho nulla ora. Lei avverte delle cose perché si mette al centro dell’attenzione. Mi delude questa situazione”, ha poi aggiunto la Minghetti, cercando di far capire alla Lecciso il suo pensiero.

La sorella di Loredana Lecciso però no ci ha creduto e, dopo aver ascoltato il breve discorso di Mariavittoria, ha esordito con “Non la sopporti“. Insomma, stando alle parole della Minghetti, quello che la dottoressa continua a non sopportare è l’atteggiamento da vittima di Helena che, arrivati a questo punto, dovrebbe smetterla di credere che il mondo ce l’abbia con lei e che il problema sia sempre e solo lei.

Mariavittoria affronta Helena

Dopo il confronto con Amanda, la Minghetti ha deciso di affrontare il problema di petto ed è andata a parlare direttamente con Helena Prestes. La dottoressa infatti ha tenuto ad avere un confronto con la modella per capire meglio la situazione e chiederle se sia davvero stata scontrosa nei suoi confronti ultimamente.

Una domanda che, a quanto pare la modella brasiliana aspettava da tempo e alla quale ha risposto affermativamente senza pensarci due volte. A quel punto, per non dare ragione alla Lecciso, la Minghetti ha cercato di giustificarsi, ripetendo ancora una volta di avere difficoltà a gestire le proprie emozioni e, ogni tanto, anche delle reazioni esagerate.

Una conversazione che, alla fine, non ha portato le due da nessuna parte, se non a dividersi e terminare così la chiacchierata. Insomma, ormai sembra che le due siano arrivate al punto di rottura: riusciranno mai a chiarirsi? Difficile dirlo.

In ogni caso è probabile che la discussione tra le due sarà uno degli argomenti di punta della puntata del reality show che andrà in onda tra poche ore. Una domanda però attanaglia i fans del programma: come mai Amanda ha scelto di difendere Helena proprio ora?