GF, putiferio tra Helena e Lorenzo. Parole inaccettabili: ora basta!

Mancano davvero pochissime ore e una nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda. L’attesa è già alta, perché di carne al fuoco ce n’è già tanta, ma a quanto pare gli autori dovranno impegnarsi a montare le ultimissime clip, dato che si è seminato il panico.

Protagonisti di una nuova (l’ennesima) accesissima lite ancora Lorenzo ed Helena. Nonostante il tentativo della modella brasiliana di fare “ammenda” con Spolverato, i due continuano ad accendere micce e farle esplodere ovunque. Chiusi nella stanza da letto i due hanno cominciato a discutere dopo un paio di secondi; è bastata una semplice domanda di Helena e boom: urli e parole pesanti nell’aria!

La litigata, dopo poco “censurata” dagli autori, è stata commentata immediatamente dal popolo di X. Gli utenti si sono scagliati contro Lorenzo, accusato di essere un pessimo personaggio, maleducato, manipolatore e verbalmente violento.

Helena e Lorenzo si detestano, ma lo scambio di parole si fa troppo aggressivo

La diretta mandata in onda h24 sul Canale 55 può davvero diventare una parentesi negativa. Le litigate ci stanno, specialmente quando si tratta di Grande Fratello, e quindi di reality, ma dove finisce il confine tra il gioco e la maleducazione? Quest’ultimo sipario tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato ci ha confermato che qualcosa, in questa edizione condotta da Alfonso Signorini, continua a non andare affatto bene. Il mondo social continua a condannare le espressioni degli inquilini, di cui “Lollo” ormai è il capo cannoniere. “Tu sei pazza da quando sei entrata” – ha urlato il concorrente a Helena, ma non è la sola frase infelice rivolta nei suoi confronti. “Non mi devi toccare, il corpo è mio e non voglio essere toccato da te” – “Ti chiedo di odiarmi” – “Stai attenta a chi tocchi” – “, dice Lorenzo alla modella, accusandola di averlo abbracciato volutamente nei giorni scorsi (lei lo aveva scambiato per Javier).

Helena, dal canto suo, dice di essersi stancata delle prese in giro di Lorenzo, delle frecciatine su Javier e definisce l’inquilino un “narcisista con un ego enorme“. Tale espressione sta girano su X da tempo ed è il pensiero che moltissimi utenti del social hanno maturato nei confronti di Spolverato.

Chi ha ragione tra Helena e Lorenzo? Non importa, perché la scena è comunque pessima

Ormai non si tratta più di dinamiche e di gioco da tempo. Parte del pubblico sostiene che Helena sia la vera giocatrice bugiarda dell’edizione, ma c’è chi (ed è quasi la maggioranza), non tollera proprio più gli atteggiamenti di Lorenzo, considerati troppo aggressivi, dannosi e decisamente non adatti a un programma televisivo. Chiedersi chi abbia ragione o torto in tutta questa situazione è ormai inutile; non è più una “gara” a chi dice la cosa giusta, perché stando a quanto succede – e a quanto si sente – di cose giuste ne vengono dette veramente poche.

Piacere o non piacere, Helena sì o Helena no, Shailenzo o solo Shaila o solo Lorenzo la questione qui è proprio un’altra: certe parole non dovrebbero proprio uscire dalle bocche di nessuno, specie in diretta nazionale.

Il web è diviso, ma il web è anche parecchio stanco di tutto questo teatro. C’è chi dice che Spolverato sia protetto, chi accusa Helena di essere “instabile”; il caos regna sovrano all’interno della Casa e forse tutti, fandom e schieramenti compresi, dovrebbero iniziare a dare un peso alle parole.

Stasera c’è la puntata, che cosa accadrà? Lo scopriremo su Canale 5.