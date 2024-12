GF, confronto tra Helena e Lorenzo. Lui: “Hai tradito la mia fiducia”

Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi risvolti nel rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio recentemente la modella brasiliana ha scelto di portare con sé il gieffino nel tugurio dopo essere stata nominata insieme ad Amanda Lecciso dai compagni. Questa sua scelta ha scatenato alcune discussioni con gli altri coinquilini ma ha permesso a Helena e Lorenzo di avere un confronto faccia e faccia e chiarire alcune questioni che avevano lasciato in sospeso. Scopriamo meglio com’è andata.

Ancora novità tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Questa volta i due gieffini potrebbero tuttavia aver avuto un chiarimento definitivo. Attualmente insieme nel tugurio in seguito alla scelta della modella brasiliana di portare con sé il coinquilino, i due hanno avuto un faccia a faccia nelle ultime ore per parlare di alcune questioni. Nello specifico hanno affrontato il discorso relativo al “segreto” che condividevano e alla natura del loro rapporto. I concorrenti, prima di entrare all’interno della Casa del Grande Fratello, avevano difatti scambiato alcuni messaggi sui social. Proprio questi sarebbero stati il motivo di una delusione da parte di Lorenzo nei confronti di Helena.

Quando Prestes ha domandato al coinquilino perché fosse deluso, lui le ha difatti risposto che aveva tradito la sua fiducia nel raccontare il loro “segreto”.

Queste le sue parole:

Hai tradito la mia fiducia Helena.

Lei ha risposto spiegando di aver sentito la necessità di togliersi un peso. Spolverato ha poi chiesto alla modella brasiliana se avesse mai provato per lui qualcosa di diverso da un’amicizia. A quel punto lei ha spiegato di aver avuto semplicemente un’infatuazione nei suoi confronti. Questo ha portato il gieffino a chiarire di aver preferito allontanarsi proprio perché aveva notato da parte sua un coinvolgimento maggiore rispetto al proprio. Lorenzo si è quindi staccato per una settimana, per poi riavvicinarsi prima della Spagna in un tentativo di avere solo un’amicizia. Tuttavia Helena ha ammesso di non essersi sentita pronta per avere solo un’amicizia con lui.

La gieffina ha poi spiegato la sua frase “sono innamorata”, affermando di averla pronunciata in un momento di nervosismo e come stesse più per “ho perso un compagno d’avventura”. Infine, quando Spolverato ha specificato di non essersi mai preso un’infatuazione per lei, Prestes ha reagito dicendogli “Allora hai giocato”, evidenziando come le cose si facciano in due. Che siano riusciti a chiarire una volta per tutte o ci saranno ulteriori scontri? Non resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello per capire quale evoluzione avrà il loro rapporto.