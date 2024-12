GF, Helena porta Lorenzo in tugurio con lei: scoppia la polemica

Ancora novità nella Casa del Grande Fratello. Protagoniste questa volta sono state nuovamente Helena Prestes e Shaila Gatta, tra cui c’è una rivalità. Le due gieffine hanno avuto l’ennesima discussione, causata da una richiesta da parte della produzione del reality mentre i concorrenti si trovavano a cena. Ognuno di loro, difatti, ha dovuto segnalare chi non avrebbe voluto al tavolo. La modella brasiliana è stata una delle due più nominate dai coinquilini ed è quindi dovuta andare nel tugurio. Tuttavia ha potuto scegliere chi portare con sé ed è stata proprio la sua scelta a scatenare il caos all’interno della Casa. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

La prova di sincerità del Grande Fratello

Ieri sera la produzione del Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti una prova di sincerità mentre si trovavano a cena insieme. E’ difatti giunto un comunicato che chiedeva ad ognuno di loro di scrivere sul fondo del proprio piatto il nome del coinquilino che non avrebbero voluto seduto lì al tavolo con loro. Per le due persone più votate ci sarebbero state poi delle conseguenze. I più hanno fatto i nomi di Helena Prestes e di Amanda Lecciso che sono quindi dovute andare nel tugurio come comunicato successivamente dalla produzione. Tuttavia le due gieffine hanno avuto la possibilità di scegliere un coinquilino a testa da portare con sé tra quelli nominati: Yulia, Shaila, Federica, Lorenzo, Mariavittoria, Tommaso o Stefano.

Amanda ha fatto il nome di Mariavittoria Minghetti mentre Helena Prestes ha scelto Lorenzo Spolverato. Sarebbe stata proprio questa sua decisione a mandare su tutte le furie Shaila Gatta e scatenare una discussione tra le due in cui si sono successivamente uniti anche altri gieffini. Nello specifico questi hanno definito la modella brasiliana “dispettosa”. Tra i concorrenti che hanno preso le parti dell’ex velina c’è stata Jessica Morlacchi che ha sottolineato a Helena come abbia partecipato a diversi reality e tenda a fare strategie, così come riportato da Biccy. Alla fine Helena Prestes ed Amanda Lecciso sono andate nel tugurio seguite da Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato. Non resta quindi che attendere nuovi risvolti nella vicenda.