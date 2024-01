GF: vola un aereo per Beatrice, il gesto della regia fa discutere

Nelle ultime ore, sul cielo di Cinecittà stanno volando messaggi aerei per alcuni concorrenti del reality. A ricevere dolci dediche sono stati: Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Ma proprio quando, durante la diretta su Mediaset Extra, vediamo che quest’ultima viene avvisata dai coinquilini dell’aereo, la regia ha pensato bene di cambiare inquadratura, mostrandoci Greta e Rosy intente a truccarsi. Si tratta di un caso o di una ripicca per le parole non carine che, di recente, Beatrice ha utilizzato con Vittorio contro gli autori?

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi contro gli autori del GF

Per capire quello che stiamo dicendo, dobbiamo fare un passo indietro alla giornata di ieri, quando, in un dialogo con Vittorio Menozzi, Beatrice è intervenuta a gamba tesa contro gli autori del Grande Fratello: “Certo che se ci fossero dei professionisti si renderebbero conto che siamo delle macchine, degli strumenti.”

E il modello, in evidente accordo, ha replicato: “Guarda, io me ne sono accorto da come hanno montato certe cose, mica hanno risparmiato molto?”

A questo punto della conversazione, non ha sorpreso la censura dell’audio da parte della regia! Come darle torto?

Dopo mesi di dinamiche interne al reality, sappiamo bene che Beatrice spicca tra i concorrenti per il suo carattere forte e diretto, che l’ha resa inevitabilmente una delle favorite di questa edizione del GF. A volte, tuttavia, dovrebbe prestare più attenzione prima di parlare con il microfono aperto di certi argomenti, soprattutto per il suo linguaggio tagliente che non risparmia mai per nessuno.

La regia ‘censura’ l’aereo per Beatrice Luzzi: caso o conseguenza?

Dopo questa spiacevole vicenda del dialogo censurato tra Beatrice e Vittorio, non possiamo fare a meno di notare come sia stata cambiata subito l’inquadratura, da parte della regia, proprio durante l’arrivo dell’aereo per l’attrice, che citava: “BL NOSTRA REGINA DALL’11/09.”

Questo è un messaggio chiaro e forte da parte dei fan di Beatrice, che non lascia altre interpretazioni: per loro in casa c’è solo una regina. Soprattutto dopo l’ultima puntata, nella quale Beatrice è stata messa sotto torchio contro un’altra protagonista indiscussa, Perla Vatiero, lite che ha diviso il pubblico a metà. Nonostante tutto è inutile negarlo, Beatrice Luzzi è tanto odiata dai concorrenti all’interno della casa quanto amata dal pubblico di questo reality.

Per questo ci chiediamo: quello della regia è stato un errore o un escamotage per non dare visibilità ad un momento a lei dedicato, dopo le sue parole contro gli autori del programma?