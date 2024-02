GF, Vittorio fa dietrofront: rimpiange Beatrice e snobba Greta

Beatrice Luzzi aveva sin da subito avvisato Vittorio Menozzi che si sarebbe pentito di essersi avvicinato troppo a Greta Rossetti, mettendo anche a rischio il loro rapporto. L’ultima settimana in Casa l’hanno passata da separati ed è stata anche quella a far perdere al ragazzo molti sostenitori che hanno smesso di fare il tifo per lui. Ciò l’ha portato all’eliminazione.

Da quando è uscito sembra però che Menozzi non ce l’abbia con l’attrice, bensì con Greta e in alcuni video, pubblicati poco fa per la pagina del Grande Fratello, ha chiarito qual è la sua posizione, dando pienamente ragione all’attrice.

Il ragazzo ha confessato di rimpiangere di “non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice“. Ha poi aggiunto che vorrebbe che vincesse lei e che è dalla sua parte. Ha anche detto: “Mi sarei voluto aprire un po’ di più con Bea su certe cose, dire sentimenti è esagerato, emozioni…mi sono un po’ trattenuto“.

Vittorio ha snobbato completamente Greta, non facendo nessun riferimento a lei, nonostante gli autori spingessero per una loro storia e nell’ultima settimana tra i due sembrava che ci fosse un feeling particolare.

Dunque aveva ragione Beatrice quando gli aveva preannunciato che una volta uscito si sarebbe accorto di chi è davvero la Rossetti e che a quel punto si sarebbe pentito. In tanti sostengono che, se avesse fatto prima questo dietrofront, non sarebbe stato eliminato. Almeno ha avuto l’onestà di ammettere che in fondo la Luzzi non aveva torto. Anche da fuori continua a sostenerla e a fare il tifo per lei.

'Mi sarei voluto aprire un po' di più con Bea su certe cose,,, dire sentimenti è esagerato,,, emozioni,,, mi sono un po' trattenuto'

Vittorio- Beatrice- Greta: si può parlare di triangolo?

Prima dell’eliminazione di Vittorio in molti hanno accusato Greta di essere stata complice dell’allontanamento tra lui e Beatrice. Nonostante la differenza d’età, infatti, da quando la Luzzi ha chiuso la storia con Giuseppe Garibaldi, i due hanno stretto un legame molto forte e intimo e in tanti hanno insinuato che ci fosse anche altro tra di loro. Non hanno mai negato di volersi bene e sono stati molti i momenti in cui si sono sostenuti a vicenda. In particolar modo Beatrice ha ammesso di essere tornata in Casa dopo la morte del padre perché aveva visto Vittorio stare male. Anche lui le è stata molto accanto appena lei è rientrata.

Nonostante abbiano costruito questo legame profondo, pian piano nel loro rapporto si è insinuata Greta che ha creato inevitabilmente una frattura. I due giovani hanno sempre sostenuto di avere un’amicizia fraterna, basato sulla purezza, ma nell’ultima settimana anche loro sono diventati sempre più intimi. Infatti a molti la poca coerenza di Menozzi non è piaciuta, ma soprattutto non è stata capita.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la confessione che ha fatto Greta. Sembra infatti che quando c’è stata la gita nel bosco, Vittorio le abbia raccontato dettagli intimi tra ciò che è successo tra lui e Beatrice e lei poi in Casa ha riferito tutto. Seppur i telespettatori non sanno quanta verità ci sia dietro quel racconto.

Il ritorno in casa di Vittorio

Quando Vittorio mercoledì 14 febbraio è tornato in Casa per parlare a Beatrice e a Greta, ha avuto un atteggiamento inaspettato. In molti infatti avevano immaginato che mostrasse rancore alla Luzzi, mentre si dichiarasse alla Rossetti. Ed invece non è andata così.

Infatti lui e l’attrice si sono abbracciati e in un certo modo si sono chiariti, mentre con la giovane è stato freddo e in molti non hanno capito le motivazioni. Si suppone, però, che una volta fuori, sia tornato più lucido su alcune dinamiche successe. Ma soprattutto che fosse venuto a conoscenza di ciò che è accaduto alle sue spalle.

Le dichiarazioni di oggi non fanno che confermare il suo voler distaccarsi da Greta e fare il tifo ancora per Beatrice per poter continuare questa amicizia, anche al di fuori del programma.