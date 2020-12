GF Vip Zorzi e Morra, volano gli stracci: piccato botta e risposta a distanza

By

Volano gli stracci a distanza tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra, rispettivamente inquilino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. A innescare il battibecco un’imitazione dell’influencer che nella Casa più spiata d’Italia ha ironizzato sul comportamento dell’attore. I due si sono pizzicati diverse volte durante il reality: Tommy in più occasioni ha invitato Morra a prendere posizioni più nette insinuando anche che il campano in certi casi sia sia troppo incline a cambiare idea. Morra dal canto suo ha sempre ribattuto a Zorzi, sostenendo che ognuno ha pensieri propri e differenti maniere di affrontare le situazioni.

Alla luce di ciò, nella giornata odierna Zorzi ha dato sfoggio della sua arte istrionica, calandosi nei panni di Massimiliano:

Tommaso Zorzi ritorna sul “c’ho riflettuto” di Massimiliano Morra imitandolo#GFVIP pic.twitter.com/zRqgsi4Pt0 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

Il video ha subito fatto il giro del web ed è arrivato anche sotto gli occhi dell’attore che non ha affatto preso bene l‘ironia di Zorzi nei suoi confronti. Così, armatosi di smartphone, Morra ha pubblicato un paio di Stories piccate contro l’ex compagno di avventura nel reality Mediaset:

A replicare a Morra ci ha pensato il profilo Instagram ufficiale di Tommaso. Naturalmente non è stato l’influencer a rispondere in prima persona – essendo ancora un partecipante del gioco e quindi impossibilitato ad usare il cellulare tanto meno i social – bensì chi gestisce il suo profilo. Dalla replica indirizzata a Massimiliano risulta evidente che l‘ex Riccanza abbia lasciato i propri contatti social a persone molto affini a lui caratterialmente. Infatti la stilettata a Morra è risultata ricca di sarcasmo, in pieno stile Zorzi:

GF Vip 5: Tommaso tra i favoriti per la vittoria finale del reality

Mancano ancora parecchi giorni alla conclusione del GF Vip 5. Eppure iniziano a delinearsi i contorni relativi ai papabili vincitori. Tra questi spicca senza dubbio il nome di Zorzi. Secondo i pronostici è una delle personalità che potrebbe spuntarla e salire sul gradino più alto del podio. Dotato di un linguaggio schietto, simpatico e a volte tagliente, emerge spesso per simpatia e acume. Inoltre può contare all’esterno su un nutrito gruppo di fan che lo sostengono. Insomma, Tommy ha tutte le carte in regole per arrivare all’atto finale e trionfare.